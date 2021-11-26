МАХАЛВАРИ
МАХАЛВАРИ - земельно-налоговая система в некоторых областях Центральной и Северо-Западной Индии (территории современных штатов Пенджаб, Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш), введённая Британской Ост-Индской компанией в XIX веке.
Считается модификацией земельно-налоговой системы райятвари, в отличие от которой принимала за единицу налогообложения не каждого общинника-райята, а всю деревню (мауза, отсюда другое название системы - маузавари) или имение, староста которых производил дальнейшую раскладку налога среди членов деревенской общины. При системе махалвари просрочка внесения налога отдельными общинниками приводила к принудительной распродаже всех земель деревни и фактическому восстановлению системы заминдари.