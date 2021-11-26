МАГСАЙСАЙ РАМОН
МАГСАЙСАЙ РАМОН - филиппинский государственный, политический и военный деятель.
После окончания в 1933 году колледжа Хосе Рисаля работал механиком.
После начала 2-й мировой войны на службе в 31-й пехотной дивизии филиппинской армии. С 1942 года один из руководителей партизанского движения в провинции Самбалес. В 1945 году назначен губернатором этой провинции.
В 1946 и 1949 годы избран депутатом Палаты представителей филиппинского Конгресса от Либеральной партии, возглавлял в ней Комитет по делам национальной обороны. В 1950-1953 годы министр обороны, руководил военными действиями в Центральном Лусоне против повстанческой Армии освобождения страны.
В 1953 году вышел из Либеральной партии.
В 1953-1957 годы президент Филиппин от Националистической партии.
Пользовался поддержкой США, в 1954 году провёл в городе Манила конференцию азиатских стран, оформившую создание Организации договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО).
При Магсайсае увеличился приток иностранного капитала на Филиппины, политика замещения импорта обеспечивала рост промышленного производства. Поощрял государственное регулирование для укрепления частного сектора экономики, ввёл систему долгосрочного государственного кредитования строительства новых промышленных объектов.
В 1953 году одобрил закон о профсоюзах, в 1954 году - о социальном страховании, в 1954-1955 годы - ряд аграрных законов, в том числе о распределении земель латифундистов среди мелких крестьянских хозяйств, носивших, однако, половинчатый характер.
Погиб в авиакатастрофе незадолго до президентских выборов.