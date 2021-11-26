МАГСАЙСАЙ РАМОН

МАГСАЙСАЙ РАМОН - фи­лип­пин­ский государственный, по­ли­тический и во­енный дея­тель.

По­сле окон­ча­ния в 1933 году кол­лед­жа Хо­се Ри­са­ля ра­бо­тал ме­ха­ни­ком.

По­сле на­ча­ла 2-й ми­ро­вой вой­ны на служ­бе в 31-й пехотной ди­ви­зии фи­лип­пин­ской ар­мии. С 1942 года один из ру­ко­во­ди­те­лей пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния в провинции Сам­ба­лес. В 1945 году на­зна­чен гу­бер­на­то­ром этой про­вин­ции.

В 1946 и 1949 годы из­бран депутатом Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей фи­лип­пин­ско­го Кон­грес­са от Ли­бе­раль­ной пар­тии, воз­глав­лял в ней Комитет по де­лам национальной обо­ро­ны. В 1950-1953 годы министр обо­ро­ны, ру­ко­во­дил во­енными дей­ст­вия­ми в Центральном Лу­со­не про­тив пов­станческой Ар­мии ос­во­бо­ж­де­ния стра­ны.

В 1953 году вы­шел из Ли­бе­раль­ной пар­тии.

В 1953-1957 годы пре­зи­дент Фи­лип­пин от На­цио­на­ли­стической пар­тии.

Поль­зо­вал­ся под­держ­кой США, в 1954 году про­вёл в городе Ма­ни­ла кон­фе­рен­цию ази­атских стран, офор­мив­шую соз­да­ние Организации до­го­во­ра Юго-Восточной Азии (СЕАТО).

При Магсайсае уве­ли­чил­ся при­ток иностранного ка­пи­та­ла на Фи­лип­пи­ны, по­ли­ти­ка за­ме­ще­ния им­пор­та обес­пе­чи­ва­ла рост промышленного про­изводства. По­ощ­рял государственное ре­гу­ли­ро­ва­ние для ук­ре­п­ле­ния ча­ст­но­го сек­то­ра эко­но­ми­ки, ввёл сис­те­му дол­го­сроч­но­го государственного кре­ди­то­ва­ния строи­тель­ст­ва но­вых промышленных объ­ек­тов.

В 1953 году одоб­рил за­кон о проф­сою­зах, в 1954 году - о со­ци­аль­ном стра­хо­ва­нии, в 1954-1955 годы - ряд аг­рар­ных за­ко­нов, в том числе о рас­пре­де­ле­нии зе­мель ла­ти­фун­ди­стов сре­ди мел­ких кре­сть­ян­ских хо­зяйств, но­сив­ших, од­на­ко, по­ло­вин­ча­тый ха­рак­тер.

По­гиб в авиа­ка­та­ст­ро­фе не­за­дол­го до пре­зи­дент­ских вы­бо­ров.