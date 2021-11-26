ЛАХОРСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ

ЛАХОРСКАЯ (ПАКИСТАНСКАЯ) РЕЗОЛЮЦИЯ принята в городе Лахор 23 марта 1940 года на 27-й ежегодной сессии Мусульманской лиги Британской Индии.

Вне­се­на на рас­смот­ре­ние главным ми­ни­ст­ром Бен­га­лии А.К. Фаз­лул Ха­ком. Со­дер­жа­ла тре­бо­ва­ние со­з­дать в северно-западной час­ти Ин­до­ста­на (Пенд­жаб, Синд, Северо-Западная по­гра­нич­ная провинция, Бе­луд­жи­стан, Каш­мир ) и в его восточной час­ти (Бен­га­лия, Ас­сам) не­за­ви­си­мые го­су­дар­ст­ва с пре­об­ла­даю­щим му­сульманским на­се­ле­ни­ем, «в ко­то­рых фор­ми­рую­щие их час­ти долж­ны быть ав­то­ном­ны­ми и су­ве­рен­ны­ми».

Ли­дер Мусульманской лиги М.А. Джин­на под­дер­жал ре­зо­лю­цию, хо­тя вы­сту­пал за об­ра­зо­ва­ние в Южной Азии еди­но­го му­сульманского го­су­дар­ст­ва. Лахорская резолюция по­ло­жи­ла на­ча­ло мас­со­во­му дви­же­нию му­суль­ман Британской Ин­дии за соз­да­ние госу­дар­ст­ва Па­ки­стан. День принятия Лахорской резолюции - национальный празд­ник Па­ки­ста­на.

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