ЛАХОРСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
ЛАХОРСКАЯ (ПАКИСТАНСКАЯ) РЕЗОЛЮЦИЯ принята в городе Лахор 23 марта 1940 года на 27-й ежегодной сессии Мусульманской лиги Британской Индии.
Внесена на рассмотрение главным министром Бенгалии А.К. Фазлул Хаком. Содержала требование создать в северно-западной части Индостана (Пенджаб, Синд, Северо-Западная пограничная провинция, Белуджистан, Кашмир) и в его восточной части (Бенгалия, Ассам) независимые государства с преобладающим мусульманским населением, «в которых формирующие их части должны быть автономными и суверенными».
Лидер Мусульманской лиги М.А. Джинна поддержал резолюцию, хотя выступал за образование в Южной Азии единого мусульманского государства. Лахорская резолюция положила начало массовому движению мусульман Британской Индии за создание государства Пакистан. День принятия Лахорской резолюции - национальный праздник Пакистана.