КУМАРАТУНГА БАНДАРАНАИКЕ ЧАНДРИКА

КУМАРАТУНГА БАНДАРАНАИКЕ ЧАНДРИКА - государственный и политический деятель Шри-Ланки.

Дочь Со­ло­мо­на Бан­да­ра­наи­ке и Си­ри­ма­вы Бан­да­ра­наи­ке. Изу­ча­ла по­ли­то­ло­гию в Па­риж­ском университете. По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну член ос­но­ван­ной её ро­ди­те­ля­ми Пар­тии сво­бо­ды Шри-Лан­ки . В 1970-х годах уча­ст­во­ва­ла в про­ве­де­нии аг­рар­ной ре­фор­мы, це­лью ко­то­рой яв­ля­лось на­де­ле­ние зем­лёй ма­ло­иму­щих кре­сть­ян и кре­сть­ян-арен­да­то­ров. В 1976-1979 годах кон­суль­тант Про­до­воль­ст­вен­ной и сельскохозяйственной организации ООН. В 1984 году вме­сте с му­жем В. Ку­ма­ра­тун­гой ос­но­ва­ла Народную пар­тию Шри-Лан­ки. По­сле ги­бе­ли му­жа от рук та­миль­ских се­па­ра­ти­стов в 1988-1993 году жи­ла в Ве­ли­ко­бри­та­нии, со­труд­ник Все­мир­но­го института ООН по изу­че­нию эко­но­мич. раз­ви­тия. В 1993 году гла­ва пра­ви­тель­ст­ва (главный ми­нистр) Западной про­вин­ции Шри-Лан­ки. По­сле по­бе­ды на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 16 августа 1994 года коа­ли­ции Народный аль­янс за­ня­ла пост пре­мьер-министра стра­ны. Из­бра­на пре­зи­ден­том Шри-Лан­ки 9 ноября 1994 года, пе­ре­из­бра­на на 2-й срок 21 декабря 1999 года.

В це­лях уре­гу­ли­ро­ва­ния син­га­ло-та­миль­ско­го кон­флик­та вно­си­ла в 1997, 2000 годах в пар­ла­мент про­ект но­вой кон­сти­ту­ции стра­ны, пре­ду­смат­ри­ваю­щий рас­ши­ре­ние прав та­миль­ско­го на­се­ле­ния, од­на­ко не по­лу­чи­ла под­держ­ки боль­шин­ст­ва де­пу­та­тов. Впо­след­ст­вии вы­сту­па­ла за уже­сто­че­ние по­ли­ти­ки в от­но­ше­нии та­миль­ских се­па­ра­ти­стов и ис­поль­зо­ва­ние си­ло­вых ме­то­дов для борь­бы про­тив организации «Тиг­ры ос­во­бо­ж­де­ния Та­мил ила­ма» (ТОТИ). Рез­ко воз­ра­жа­ла про­тив по­ли­ти­ки пре­мьер-министра Р. Ви­кра­ма­синг­хе, под­пи­сав­ше­го 24 февраля 2002 год бес­сроч­ное со­гла­ше­ние о пре­кра­ще­нии ог­ня с ТОТИ. В но­ябре 2003 года вве­ла в стра­не чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние и на­зна­чи­ла но­вые пар­ла­мент­ские вы­бо­ры. Воз­гла­ви­ла коа­ли­цию Объ­еди­нён­ный национальный аль­янс сво­бо­ды (вклю­ча­ла в том числе син­галь­скую на­цио­на­ли­стическую Национальную народную пар­тию ос­во­бо­ж­де­ния), ко­то­рая 2 апреля 2004 год до­би­лась по­бе­ды на вы­бо­рах. Сфор­ми­ро­ва­ла но­вое пра­ви­тель­ст­во во гла­ве со сво­им сто­рон­ни­ком М. Рад­жа­пак­се. Ос­та­ви­ла пре­зи­дент­ский пост по ис­те­че­нии сро­ка пол­но­мо­чий в но­ябре 2005 года.