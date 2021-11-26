ИНДИАН ЭКСПРЕСС

ИНДИАН ЭКСПРЕСС («The Indian Express») - еже­днев­ная га­зе­та в Ин­дии. Ос­но­ва­на в 1932 году.

Из­да­ёт­ся на анг­лий­ском и основных национальных язы­ках в Де­ли, Мум­баи, Чен­наи, Ма­ду­рае, Ко­чи­не, Бан­га­ло­ре, Вид­жая­ва­де, Чан­ди­гар­хе, Хай­да­ра­ба­де, Ах­ма­да­ба­де. Од­на из наи­бо­лее вли­я­тель­ных индийских га­зет; тра­ди­ции жур­на­ли­сти­ки «Индиан экспресс» вос­хо­дят к национально-ос­во­бо­дительному дви­же­нию.

Раз­ви­тие га­зе­ты в 1930-1970-х годах свя­за­но с име­нем Р. Го­ен­ки, воз­гла­вив­ше­го «Индиан экспресс» в 1934 году и пре­вра­тив­ше­го её в са­мую круп­ную еже­днев­ную анг­ло­языч­ную га­зе­ту Британской Ин­дии. Го­ен­ка уча­ст­во­вал в ан­ти­ко­ло­ни­аль­ной борь­бе под руководством М.К. Ган­ди ; в 1950-1960-х годах, при Дж. Не­ру, под­дер­жи­вал пар­тию Индийский Национальный Кон­гресс (ИНК), в 1970-1980-х годах пе­ре­шёл в оп­по­зи­цию ИНК, вы­сту­пая с кри­ти­кой дея­тель­но­сти И. Ган­ди и Р. Ган­ди.

«Индиан экспресс» име­ет ре­пу­та­цию не­зави­си­мой га­зе­ты, бо­рю­щей­ся про­тив кор­руп­ции, не­по­тиз­ма и зло­упот­реб­ле­ний вла­стей. Ти­раж 230 тысяч экземлпяров (2005 год). Име­ет вос­крес­ное из­да­ние «Sunday Stan­dard» (ти­раж 240 тысяч экземпляров, 2005 год). Но­во­сти де­ло­во­го ми­ра с 1961 года ос­ве­ща­ет специальное из­да­ние «Индиан экспресс» - «The Financial Ex­press». В 1999 году из «Индиан экспресс» вы­де­ли­лось са­мо­сто­ятельное из­да­ние «The New Indian Ex­press», поль­зую­щее­ся по­пу­ляр­но­стью на юге Ин­дии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)