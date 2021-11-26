«Движение 30 сентября 1965»

«Движе`ние 30 сентября` 1965» — антиправительственный переворот в Индонезии, выступление группы офицеров против высшего армейского генералитета, который они обвиняли в заговоре против правительства президента Сукарно. «Д. 30 с.» объявило своей целью спасение страны от правого проимпериалистического переворота, заявило о переходе всей власти к «Революционному совету» во главе с подполковником президентской охраны Унтунгом. В движении, наряду с несколькими воинскими подразделениями, приняли участие отдельные руководители и рядовые члены левых партий, в том числе Коммунистической партии Индонезии (КПИ) и ее массовых организаций. В ходе переворота были убиты 6 генералов, занимавших высшие посты в сухопутных силах. Президент Сукарно, посвященный в планы Унтунга и его сторонников, уклонился от официального одобрения их действий, и «Д. 30 с.» было подавлено командованием армии. КПИ и другие левые организации подверглись массовым репрессиям. Сукарно под давлением военных вынужден был подать в отставку, а к власти пришел военный режим во главе с Сухарто, известный под названием режима «нового порядка». Лит.: Другов А. Ю., Резников А. Б. Индонезия в период «направляемой демократии». М., 1969; Юрьев А. Ю. Индонезия после событий 1965 года. М., 1973. В. А. Погадаев.