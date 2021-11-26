ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ТАИЛАНДА
ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКАЯ ПА́РТИЯ ТАИЛА́НДА (Прачатипат) - политическая партия Тайланда.
Образована в 1945 году как консервативная монархическая партия. Основатель - Куанг Апайвонг, в период диктатуры маршала Пибун Сонгкрама (1948-1957) короткое время занимал пост гражданского премьер-министра. После 1952 года Демократическая партия Тайланда. в основном находилась в оппозиции. С середины 1970-х годов она периодически возглавляла правительство коалиции (1975, 1976, 1992-1995, 1997-2001) или выступала в роли ведущей оппозиционной партии (1968-1971, 1980-1988, 2001-1906). Современная Демократическая партия Тайланда имеет репутацию партии правого центра, в экономических вопросах занимает неолиберальные позиции, выступает за прозрачность принятия политических решений, децентрализацию государственного управления, поддерживает лозунг защиты прав человека; входит в Совет либералов и демократов Азии. С момента основания Демократическая партия Тайланда опиралась на средний и высший классы Бангкока и северных районов страны. С 1990-х годов серьёзное влияние на формирование её курса стали оказывать выходцы из южных районов Таиланда, что стало причиной острых внутрипартийных разногласий, приведших к поражению Демократической партии Тайланда на парламентских выборах 2001 года и 2005 года. В апреле 2006 года в блоке с другими оппозиционными партиями бойкотировала досрочные выборы в парламент.