ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ТАИЛАНДА

ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКАЯ ПА́РТИЯ ТАИЛА́НДА (Пра­ча­ти­пат) - политическая партия Тайланда.

Об­ра­зо­ва­на в 1945 году как кон­сер­ва­тив­ная мо­нар­хическая пар­тия. Ос­но­ва­тель - Ку­анг Апай­вонг, в пе­ри­од дик­та­ту­ры мар­ша­ла Пи­бун Сон­гк­ра­ма (1948-1957) ко­рот­кое вре­мя за­ни­мал пост гражданского пре­мьер-ми­ни­ст­ра. По­сле 1952 года Демократическая партия Тайланда. в ос­нов­ном на­хо­ди­лась в оп­по­зи­ции . С середины 1970-х годов она пе­рио­ди­че­ски воз­глав­ля­ла пра­ви­тельство коа­ли­ции (1975, 1976, 1992-1995, 1997-2001) или вы­сту­па­ла в ро­ли ве­ду­щей оп­по­зиционной пар­тии (1968-1971, 1980-1988, 2001-1906). Современная Демократическая партия Тайланда име­ет ре­пу­та­цию пар­тии пра­во­го цен­тра, в эко­но­мических во­про­сах за­ни­ма­ет не­оли­бе­раль­ные по­зи­ции, вы­сту­па­ет за про­зрач­ность при­ня­тия по­ли­тических ре­ше­ний, де­цен­тра­ли­за­цию государственного уп­рав­ле­ния, под­дер­жи­ва­ет ло­зунг за­щи­ты прав че­ло­ве­ка ; вхо­дит в Со­вет ли­бе­ра­лов и де­мо­кра­тов Азии. С мо­мен­та ос­но­ва­ния Демократическая партия Тайланда опи­ра­лась на сред­ний и выс­ший клас­сы Бан­гко­ка и северных рай­онов стра­ны. С 1990-х годов серь­ёз­ное влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние её кур­са ста­ли ока­зы­вать вы­ход­цы из южных рай­онов Таи­лан­да, что ста­ло при­чи­ной ост­рых внут­ри­пар­тий­ных раз­но­гла­сий, при­вед­ших к по­ра­же­нию Демократической партии Тайланда на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 2001 года и 2005 года. В апреле 2006 года в бло­ке с другими оп­по­зиционными пар­тия­ми бой­ко­ти­ро­ва­ла дос­роч­ные вы­бо­ры в пар­ла­мент.

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