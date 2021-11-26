ДАЛИТЫ

ДАЛИ́ТЫ - термин, применяемый в Конституции Индии для обозначения бывших неприкасаемых, а также их самоназвание.

Не­при­ка­сае­мых так­же на­зы­ва­ли уг­не­тён­ны­ми клас­са­ми, ха­рид­жа­на­ми - божь­и­ми людь­ми, по вы­ра­же­нию М.К. Ган­ди , от­стаи­вав­ше­го их ин­те­ре­сы. Ли­де­ром не­при­ка­сае­мых, вы­сту­пав­шим в за­щи­ту их прав ещё до пре­дос­тав­ле­ния Ин­дии не­за­ви­си­мо­сти, был Б.Р. Ам­бед­кар. В современой Ин­дии дис­кри­ми­на­ция на кас­то­вой ос­но­ве за­пре­ще­на за­ко­ном, од­на­ко де-фак­то про­дол­жа­ет со­хра­нять­ся в об­ще­ст­ве, в ко­то­ром Далиты по-преж­не­му со­став­ля­ют в основном низ­шие, со­ци­аль­но не­за­щи­щён­ные слои. Го­су­дар­ст­во, кон­сти­ту­ция, а так­же ряд об­щественных ор­га­ни­за­ций и по­ли­тических пар­тий Ин­дии (например, Ба­худ­жан са­мадж пар­ти) за­щи­ща­ют ин­те­ре­сы Далитов. Вы­ход­цы из сре­ды Далитов не­ред­ко за­ни­ма­ют вы­со­кие государственные по­сты.

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