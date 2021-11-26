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БАХУДЖАН САМАДЖ ПАРТИ (Партия большинства народа)
Политическая партия Индии.
Основана в 1985 К. Рамом. Выступает от имени бывших неприкасаемых — далитов и представителей «отсталых классов», составляющих около 75 % населения страны и получивших название «бахуджан» (большинство).
Основные требования: социальная справедливость, социальная трансформация и резервирование рабочих мест для низших слоев общества в государственных учреждениях и высших учебных заведениях федерального подчинения.
В 2007 одержала победу на выборах в законодательное собрание штата Уттар-Прадеш. Президент БСП Майявати — главный министр этого штата.
Автор статьи: В. П. Кашин.
© Российская Историческая Энциклопедия
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