АКИНО КОРАСОН (Кори) Мария (урожденная Кохуангко; Aquino)

Политический деятель Филиппин.

Высшее образование в области филологии, математики и права получила в США и на родине. В 1986–1991 — президент Филиппин. Не принадлежала официально ни к одной из существовавших тогда политических партий. В период нахождения у власти пыталась провести в стране демократические реформы, выступая за одновременное укрепление сотрудничества Филиппин с СССР и США , за создание в Азиат.-Тихоокеанском регионе зоны мира и безопасности. Сумела договориться с США о выводе с территории страны их военных баз. А. стала первым президентом, начавшем прямые переговоры с левыми повстанцами о прекращении вооруженного сопротивления властям. Однако решить проблемы установления в стране внутренней стабильности и повышения уровня благосостояния основных масс населения ей так и не удалось. После окончания срока полномочий отказалась баллотироваться повторно и отошла от активной политической деятельности.

Авторы статьи: И. А. Конорева, А. А. Немировский.