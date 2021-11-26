АДВАНИ, Лал Кришна

Видный политический деятель современной Индии , лидер парламентской оппозиции .

С 1951 член консервативной партии Джана сангх (с 1980 Бхаратия джаната парти — БДП). В период чрезвычайного положения, введенного И. Ганди , в 1975–1977 находился в заключении. В 1977–1979 министр информации и радиовещания в правительстве Джаната парти. Председатель БДП в 1986–1991, 1993–1998. В 1998–2004 министр внутренних дел в правительстве Национального демократического альянса. В 2002–2004 вице-премьер. Член парламента с 1970. Автор популярной книги «Моя страна — моя жизнь» (2008).

Автор статьи: В. П. Кашин.