АБДУЛГАНИ , Руслан

Индонезийский государственный деятель, дипломат.

Учился в европейском учительском колледже на Вост. Яве, откуда был исключен за участие в организации «Молодая Ява». В 1945 назначен начальником отдела информации Вост. Явы. В июне 1947 — марте 1954 генеральный секретарь министерства информации. С марта 1954 по март 1956 генеральный секретарь министерства иностранных дел. Участник Бандунгской конференции , был ее генеральным секретарем. В 1956–1957 — министр иностранных дел Индонезии. В 1957–1959 зам. председателя и генеральный секретарь Национального совета Индонезии. С 1961 зам. председателя Национальной фронта Индонезии. Покинул государственную службу в 1971.

Авторы статьи: Ю. И. Лосев., Б. В. Сафронов.