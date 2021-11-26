В закладки
АБДУЛ РАХМАН (Abdul Rahman), (полное имя Тенку Абдул Рахман Путра аль-Хадж)
Политический деятель Малайзии.
Высшее образование получил в начале 30-х в Кембридже. В период английского колониального господства возглавлял Объединенную малайскую национальную партию (ОМНО), затем Союзную партию. С 1955 занял пост главного министра Малайской Федерации. После достижения Малайей независимости в 1957 стал первым ее премьер-министром и одновременно министром иностранных дел. Стремление А. Р. в середине 60-х усилить позиции в стране малайской общины привело к возникновению противоречий с индийскими и китайскими общинами и его уходу с политической арены в 1970. Считается в Малайзии «отцом независимости» и одним из самых почитаемых политиков за всю ее историю.
Автор статьи: И. Н. Селиванов.
355
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится