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Гражданская война в Китае.

Сталин хотел видеть соседний Китай дружественным, единым и свободным от преобладающего влияния США, с легально действующей Компартией.

В 1947г. КПК, получившая помощь от СССР, перешла в контрнаступление. На территории Китая появлялось всё больше партизанских районов, которые контролировали коммунисты. В начале 1949г. части НОАК вступили в Пекин.

Война в Корее.

После Второй мировой войны Корея оказалась разделённой на две зоны оккупации — советскую и американскую.

В 1948г. Корея раскололась на два государства. На юге страны установился авторитарный режим американского ставленника Ли Сын Мана, провозгласившего создание Республики Корея (РК). Чуть позднее на севере к власти пришёл коммунист Ким Ир Сен, ставший лидером Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Граница между ними проходила по 38-й параллели.

Совет Безопасности ООН постановил применить силу против КНДР. Советский Союз не сумел наложить вето (запрет) на это решение, так как представитель СССР в знак протеста против отказа стран Запада признать КНР на заседаниях отсутствовал.

В середине осени 1950 г. передовые американские части вышли к северной границе Кореи. Почти вся территория страны оказалась под их контролем. В этой ситуации в Корею были посланы части китайских «народных добровольцев»

В небе Кореи развернулась первая в мире воздушная битва сверхзвуковых истребителей — американских F-86 «Сейбр» и советских МиГ-15. Эту дуэль выиграли советские пилоты.

В 1951—1953гг. между Сеулом и Пхеньяном велась кровавая позиционная война. Ни одна из сторон не могла прорвать фронт. Погибло несколько миллионов человек — военных и мирных жителей. Война зашла в тупик. В июле 1953г. подписано перемирие.