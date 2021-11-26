КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ МАЛАЙИ (КПМ)

Коммунистическая пaртия Малaйи (КПМ) — политическая партия, основанная в 1930, первоначально находившаяся на нелегальном положении в Малайе, являвшейся британским протекторатом.

Во время Второй мировой войны, заключив в 1940 соглашение с британскими властями, сотрудничала с ними в борьбе с японской агрессией в Юго-Вост. Азии. В декабре 1941, после начала вторжения японских сил в Малайю, КПМ создала Малайскую народную антияпонскую армию, которая получала оружие и советников из Великобритании. Роль связного между ней и верховным главнокомандующим союзных войск на Юго-Восточноазиатском театре боевых действий лордом Л. Маунбеттеном выполнял член КПМ с 1940 Чинь Пен (1924—2013). В 1946 он участвовал в параде Победы в Лондоне и был награжден орденом Британской империи. КПМ, однако, враждебно встретила возвращение англичан в Малайю, требуя предоставления стране независимости. В этой связи колониальные власти 1 февраля 1948 ввели чрезвычайное положение и объявили КПМ и другие левые организации вне закона. Генеральным секретарем партии в этом же году стал Чинь Пен. Началось длительное вооруженное противостояние властей и левых радикальных сил во главе с КПМ, осложненное тем, что боевые действия в основном велись в джунглях. Наряду с этим КПМ действовала через легально существовавшие в то время организации: Социалистический фронт и Рабочую партию Малайи. Мирные переговоры, которые вела КПМ с властями в 1955 в Балинге, окончились неудачей. В 1960 вооруженные отряды КПМ были вытеснены на юг Таиланда, откуда совершали затем вылазки на территорию Малайзии (с 1963), полностью прекратив свою деятельность лишь в 1989. Хотя председателями партии являлись малайцы (в том числе Муса Ахмад), по этническому составу она была в основном китайской и находилась под сильным влиянием Коммунистической партии Китая (Чинь Пен предположительно с 1961 руководил деятельностью партии, находясь на территории КНР).

Лит.: Погадаев В. А. Малайзийская оппозиция в борьбе за независимость страны и социальный прогресс. М., 2014; Chin Peng. My Side of History. Singapore, 2003; Justus van der Kroef. Communism in Malaysia and Singapore. Kuala Lumpur, 1967.