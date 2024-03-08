ТАКЭСИТА, НОБОРУ

Такэ́сита, Нобору (26.02.1924, Уннан, преф. Симанэ — 19.06.2000, Токио) — японский государственный и политический деятель. Из семьи фабриканта сакэ. По окончании университета Васэда (1947) занялся политикой, депутат префектурального собрания (1951–1958). Член Палаты представителей от Либерально-демократической партии (ЛДП, 1958–2000). Генеральный секретарь кабинетов Э . Сато (5 июля 1971 — 7 июля 1972) и К . Танака (11 ноября — 9 декабря 1974), министр строительства в кабинете Т . Мики (19 января — 15 сентября 1976), министр финансов в кабинетах М . Охира (9 ноября 1979 — 17 июля 1980) и Я . Накасонэ (27 ноября 1982 — 22 июля 1986). Генеральный секретарь (1986–1987) и председатель ЛДП (1987–1989). В бытность премьер-министром (6 ноября 1987 — 3 июня 1989; по совместительству министр финансов (9–24 декабря 1987)) ввел налог на добавленную стоимость, укреплял отношения со странами Азии. Уйдя в отставку в результате коррупционного скандала, до смерти оставался влиятельным политиком.

Соч .: Сэйдзи то ва нани ка. Кайсороку. (Что такое политика. Воспоминания.) Токио, 2001 (на яп. яз.).

Лит .: Сиота У. Дзицуроку Такэсита Нобору. (Хроника Такэсита Нобору.) Токио, 1987 (на яп. яз.). В. Э. Молодяков .