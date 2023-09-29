Ро Дэ У

Ро Дэ У (04.12.1932, Тегу — 26.10.2021, Сеул) — военный и государственный деятель Республики Корея (РК), первый президент 6‑й Республики (25 февраля 1988 — 24 февраля 1993).

Из семьи мелкого служащего. Начав службу в армии в годы Корейской вой­ны 1950–1953 , участвовал во Вьет­намской вой­не , сделал военную карьеру в основном как заместитель Чон Ду Хвана , к 1980 дослужившись до звания генерала. Сыграл важную роль в государственном перевороте 1980, который привел Чон Ду Хвана к власти. Как лидер Демократической партии был избран президентом после отставки последнего в связи с массовыми протестами и проведением референдума об изменении конституции, имея лишь небольшой опыт в качестве политика.

После вступления в должность президента Р. Д. У должен был обеспечить мирный переход от диктаторского военного режима к демократии. Являясь гарантом Конституции, принятой на основе принципов, изложенных Р. Д. У в «Декларации» 29 июня 1987 от имени проправительственной Партии демократии и справедливости, должен был реализовать провозглашенные в ней права и принципы: прямые выборы президента (с ограничением полномочий в один пятилетний срок), запрет на политический сыск, судебное преследование за политические взгляды и политическую деятельность, установление государственного контроля над армией, создание Конституционного суда.

В правление Р. Д. У в стране была сформирована система местного самоуправления, предоставлена автономия государственным вузам, в 3 раза увеличилось число профсоюзов. В 1988 в Сеуле прошла ХХ летняя Олимпиада. 7 июля 1988 провозгласил курс «Северной политики», выразив желание сотрудничать с Корейской Народно-­Демократической Республикой (КНДР) как с равноправным партнером, а также нормализовать отношения с социалистическими странами. 30 сентября 1990 были установлены дипломатические отношения с СССР. В сентябре 1991 РК стала членом ООН. В 1991–1992 были подписаны два межправительственных договора с КНДР. Р. Д. У удалось преодолеть полуизоляцию, в которой РК находилась с 1948, и обеспечить участие в процессах глобализации.

В 1995 был привлечен к суду за взятки в бытность президентом, а также за участие в подавлении восстания в Кванджу в 1980. Приговорен к 22,5 годам тюремного заключения. Помилован в феврале 1998.

Соч. : Мемуары. Т. 1. Демократизация государства и моя судьба. Т. 2. Большая стратегия переломного момента. Сеул, 2011 (на кор. яз.).

Лит. : Торкунов А. В., Денисов В. И., Ли В. Ф . Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной истории. М., 2008. Ким Ен Ун .