МУРАЯМА ТОМИИТИ Мураяма Томиити (род. 03.08.1924, г. Оита, префектура Оита) — японский государственный и политический деятель.

Мураяма Томиити (род. 03.08.1924, г. Оита, префектура Оита) — японский государственный и политический деятель. Из семьи рыбака. Окончил университет Мэйдзи (1946). Депутат Палаты представителей от Социалистической партии Японии (СПЯ) / Социал-демократической партии Японии (СДПЯ) (1972—1980, 1983—2000). Председатель СПЯ / СДПЯ (1993—1996). В качестве премьер-министра коалиционного правительства (30 июня 1994 — 11 января 1996) проводил политику сотрудничества с Либерально-демократической партией ( ЛДП) . В речи, посвященной 50-летию окончания Второй мировой войны (15 августа 1995), признал, что агрессия Японии причинила огромный ущерб и страдания народам других стран, особенно азиатских, и принес им извинения. В. Э. Молодяков.