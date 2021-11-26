КИМ ЧЕН ЫН

Ким Чен Ын (род. 08.01.1983 или 1984, Пхеньян) — государственный и политический деятель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

3-й сын Ким Чен Ира , возглавил страну после кончины отца в декабре 2011. Учился под вымышленным именем в одной из международных школ в Швейцарии. Окончил военный университет им. Ким Ир Сена. Женат на Ли Соль Чжу, бывшей солистке одного из пхеньянских ансамблей, имеет дочь (по другим сведениям — двух).

В сентябре 2010 на 3-й конференции Трудовой партии Кореи (ТПК) избран членом Политбюро Центрального комитета (ЦК) ТПК, заместителем председателя Центрального военного комитета (ЦВК) ТПК и утвержден преемником Ким Чен Ира, произведен его приказом в генералы армии. Сопровождал отца в многочисленных поездках по стране, осваивая искусство партийного, государственного и хозяйственного руководства.

После кончины 17 декабря 2011 Ким Чен Ира Политбюро ЦК ТПК 30 декабря 2011 провозгласило К. Ч. Ы., во исполнение «завета» его отца от 8 октября 2011, Верховным главнокомандующим Корейской народной армии (КНА) и приняло постановление, в котором он назван «единственным наследником» Ким Чен Ира и «единым центром руководства, единства и сплоченности» ТПК.

В апреле 2012 на 4-й конференции ТПК К. Ч. Ы. избран Первым секретарем ТПК, председателем ЦВК ТПК, принял решение о сохранении «навечно» за своим отцом должностей Генерального секретаря ТПК и председателя ГКО, закрепив эти положения в Уставе ТПК и конституции КНДР. Ввел в устав ТПК положение о том, что «кимирсенизм-кимчениризм являются единственными руководящими идеями» ТПК. С апреля 2012 — Первый председатель Госкомитета обороны КНДР, с июля 2012 — маршал КНДР.

В мае 2016 после 36-летнего перерыва созвал 7-й съезд ТПК, где два дня выступал с отчетным докладом ЦК, подтвердил статус КНДР как ядерной державы, объявил о принятии 5-летней стратегии развития страны. На съезде ТПК и последовавшей в июне сессии ВНС КНДР произвел существенную перестройку структуры высших партийных и государственных органов. В ТПК были введены институты Председателя ТПК и заместителей председателей ЦК ТПК, упразднены секретариат ЦК ТПК, в системе госорганов — ГКО КНДР и образован Государственный совет КНДР в составе председателя, его замов и членов Госсовета. С мая 2016 — председатель ТПК, с июня 2016 — председатель Госсовета КНДР.

Решительно пресекал попытки некоторых представителей высшего политического и военного руководства посягнуть на его власть. В декабре 2013 после беспрецедентного судебного процесса казнил своего дядю Тян Сон Тхэка, мужа родной сестры Ким Чен Ира, по обвинению в государственной измене. В 2017—2018 радикально обновил состав Политбюро ЦК ТПК и Госсовета КНДР, за 7 лет пребывания у власти 7 раз менял министра народных вооруженных сил, почти столько же — начальников Главного политуправления КНА и генштаба КНА.

На мартовском 2013 пленуме ЦК ТПК выдвинул линию «пёнчжин» на параллельное развитие экономики и создание ядерных сил, закрепил самопровозглашенный статус КНДР как ядерной державы в конституции страны. Форсировал реализацию ракетно-ядерной программы, мотивируя это ядерной угрозой со стороны США. В 2012—2017 КНДР провела еще 4 испытания ядерного оружия, запустила два искусственных спутника земли (ИСЗ), произвела несколько десятков испытательных пусков ракет, в том числе три межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Совет безопасности ООН единогласно принял нескольких резолюций с требованием прекратить ракетно-ядерные испытания и ввел в отношении КНДР «беспрецедентно жесткие» в истории ООН санкции, фактически заблокировавшие ее международные расчеты и почти всю внешнюю торговлю. В 2017 обменялся угрозами с президентом США Д. Трампом , который на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 обещал «уничтожить» КНДР. В феврале 2018 делегация КНДР, участвовавшая в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Республика Корея, РК), передала через южнокорейцев предложение о встрече К. Ч. Ы. с Д. Трампом, которое было сразу же принято. По итогам состоявшегося 12 июня 2018 в Сингапуре первого в истории саммита США — КНДР было принято совместное заявление, в котором стороны обязались строить новые отношения, работать во имя мира и стабильности на Корейском п-ове. КНДР пообещала стремиться к денуклеаризации всего полуострова, возобновить передачу США останков американских военнослужащих, погибших на ее территории в период Корейской войны 1950—1953 и продолжить переговоры с целью реализации решений саммита.

В новогодней речи 1 января 2018 высказался за улучшение межкорейских отношений и совместные с РК усилия по ослаблению военной напряженности, создание «климата, благоприятного национального примирения и воссоединения», заявил о желании направить спортсменов КНДР для участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (РК). На церемонии открытия Олимпиады спортсмены КНДР и РК прошли вместе под одним флагом. В феврале 2018 пригласил президента РК Мун Чжэ Ина посетить КНДР. По итогам саммита, состоявшегося 27 апреля 2018 в Пханмунчжоме, в южной части демилитаризованной зоны (ДМЗ) между КНДР и РК была подписана Пханмунчжомская декларация.

В мае 2018 там же провел еще один саммит с Мун Чжэ Ином, целью которого было не допустить срыва готовящегося саммита КНДР — США. В апреле—июне 2018 нанес три визита в Китайскую Народную Республику (КНР), провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем. Во время визита в КНДР в мае 2018 министра иностранных дел РФ С. Лаврова получил приглашение посетить Россию.

В апреле 2018 на 3-м пленуме ЦК ТПК 7-го созыва заявил об успешном завершении задач линии «пёнчжин» и провозгласил новый курс с упором на развитие экономики. Было заявлено, что КНДР больше не нуждается в проведении испытаний ядерного оружия и пусках МБР и обязуется никому не передавать ядерное оружие и технологии его создания. Провел ряд экономических преобразований, существенно расширил хозяйственную самостоятельность предприятий, а также возможности сельскохозяйственных кооперативов и крестьян распоряжаться плодами своего труда. В результате с 2013 по оценкам западных экспертов наблюдается устойчивый рост экономики (от 1 до 5 % в год). Инициировал масштабное строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры в Пхеньяне.

В одежде и манере поведения К. Ч. Ы. заметно использование имиджа его великого деда Ким Ир Сена . Нововведением стало частое появление на публике вместе с супругой Ли Соль Чжу, которую в 2018 стали официально именовать «первой леди государства». Она сопровождала К. Ч. Ы. во время публичных мероприятий и встреч с иностранными делегациями, в том числе в ходе недавних визитов К. Ч. Ы. в КНР.