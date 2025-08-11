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После окончания Второй мировой войны, с середины 1950-х по 1975 год, в Африке проходил процесс деколонизации, колониальные правительства перешли к созданию независимых государств. ЮАР стала ключевой площадкой борьбы с апартеидом, задавая тон движениям всей остальной Африки. Нельсон Мандела был неоспоримым лидером борьбы за расовое равенство.

1960 год вошёл в историю как «Год Африки», когда сразу 17 колоний заявили о своей независимости, в том числе Того, Камерун, Мадагаскар, Бельгийское Конго, Берег Слоновой Кости (Кот-д’Ивуар), Верхняя Вольта (Буркина-Фасо), Французский Судан (Мали), Убанги-Шари (Центрально-Африканская Республика), Дагомея (Бенин) и другие.

В начале 1960-х годов самостоятельность обрели страны Восточной Британской Африки (Танганьика, Уганда, Кения), британские протектораты Северная Родезия (Замбия) и Ньясаленд (Малави), бельгийская колония Руанда (Руанда и Бурунди).

Освобождение Африки, происходившее на фоне холодной войны, сделало континент ареной скрытой борьбы великих держав — США и СССР, и шире — капиталистического и социалистического путей развития, что нередко вело к региональной дестабилизации и калейдоскопической смене режимов.