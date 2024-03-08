ТАМБО, ОЛИВЕР РЕДЖИНАЛД

Тáмбо ( англ . Tambo) , Оливер Реджиналд (27.10.1917, д. Нкантоло, ЮАС — 24.04.1993, Йоханнесбург, ЮАР) — южноафриканский политический деятель, действующий президент Африканского национального конгресса (АНК) с 1967 по 1991. Родился в семье крестьянина коса, учился в Университетском колледже для чернокожих Форт Хейр, где познакомился с Нельсоном Манделой. Отчислен за участие в студенческой забастовке. В 1944 вступил в АНК, участвовал в создании его Молодежной лиги. С 1955 — генеральный секретарь АНК, с 1958 — заместитель президента. В марте 1960 с группой руководителей АНК эмигрировал в Лондон, где возглавил работу представительства АНК в изгнании. После ареста руководства подполья АНК в 1964 фактически возглавил Конгресс, с 1967 — исполняющий обязанности президента. Вернулся в ЮАР 13 декабря 1990, после легализации АНК, участвовал в переговорах с правительством и выработке новой конституции. Являясь фактическим главой АНК в годы изгнания и будучи его главным дипломатическим представителем, также участвовал в военном планировании и санкционировал вооруженные операции против режима апартхейда .

Лит. : Callinicos L . Oliver Tambo. Beyond the Engeli Mountains. Cape Town, 2004. А. В. Воеводский.