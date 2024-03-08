СОЦИАЛИЗМ АФРИКАНСКИЙ

Социали́зм африкáнский — совокупность политических теорий и идеологий, сложившихся на Африканском континенте, в основе которых лежали представления о том, что возможна организация экономической деятельности и системы перераспределения благ на основе «традиционных» африканских социальных институтов и отношений. Теория африканского социализма активно разрабатывалась с 1960-х, когда с развитием антиколониальной борьбы и крушением колониальных империй возникли независимые африканские государства, перед которыми встал вопрос выбора пути социально-экономического и политического развития.

Многие африканские политики поддерживали введение африканского социализма, видя в нем разрыв с колониализмом и капиталистическим способом ведения хозяйства. Более того, коллективизм и отсутствие частной собственности были ближе африканцам, с их общинным строем, важностью большесемейных отношений, взаимопомощи и, в некоторых случаях, регулярными переделами земли. В различных странах представление о социализме имело свои местные особенности. Гана, первой провозгласившая независимость, стала и первой страной, объявившей о намерении строить социализм. Ее первый президент, Кваме Нкрума , назвал свой социализм «нкрумаизмом». Кения объявила о том, что строит «демократический социализм», Сенегал — «лирический», Замбия — «замбийский гуманизм», Конго (Браззавиль) — «научный», Танзания — социализм «уджамаа». «Африканский» социализм строили Гвинея, Мали и Уганда. В некоторых из этих стран, например в Кении и Сенегале, социализм был лишь популярным лозунгом. В других проводились преобразования, направленные на создание государственного сектора и национализацию промышленности, а в некоторых — и обобществление сельскохозяйственного производства.

Обычно попытки подобных реформ кончались тем, что лидеров, проводивших социалистические нововведения, свергали в результате государственных переворотов. Для таких преобразований в регионе не было ни социальной, ни экономической, ни политической базы. Тем не менее, попытки строить социализм продолжились и в 1970-е. На этом новом этапе социализм обычно назывался «научным», а руководство стран, вводивших его, приходило к власти через революции, вооруженную борьбу или военные перевороты (например, Ангола, Эфиопия). Характерной чертой этого нового этапа социалистического строительства было создание «авангардных» рабочих партий даже в тех странах, где рабочий класс практически не существовал. Построение социалистической модели развития в африканских странах не состоялось и в большинстве случаев переросло в укрепление положения правительства и последующую диктатуру и введение однопартийности.

Социализм в Африке оказался в кризисе после распада СССР, финансового покровителя и союзника. Потребность африканских государств в кредитах от Международного валютного фонда и Всемирного банка толкала их на путь либерализации экономики, а также приватизации промышленности. Большинство африканских государств, которые провозгласили строительство социализма в той или иной форме, возвращались к многопартийности и либерализации экономики. Однако ведущая роль государства в экономике все еще присуща многим африканским государствам, а социалистические эксперименты прошлого все еще вдохновляют современных политических деятелей. Поэтому в той или иной форме социалистические идеи присутствуют в политической повестке таких стран, как ЮАР, Танзания, Ангола и т. д. Только теперь для них в большей степени ориентиром являются китайская или же западноевропейская модели социализма.

Лит. : Socialism in Sub-Saharan Africa. Berkeley (Ca.), 1979; Африка: власть и политика. М., 2004; Африка: история и историки. М., 2014. Л. В. Иванова.