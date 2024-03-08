САВИМБИ, ЖОНАС МАЛЕЙРУ

Савимби ( порт. Savimbi) , Жонас (Жонаш) Малейру (03.08.1934, Муньянга, Бие, Португальская Ангола — 22.02.2002, д. Лукоссе, Мошико, Ангола) — политический деятель, основатель и лидер партии Национальный союз за полную независимость Анголы (УНИТА).

Родился семье служащего Бенгельской железной дороги. По происхождению овимбунду. С 1958 учился в Португалии, в 1960 нелегально перебрался в Швейцарию. В 1961 примкнул к Союзу народов Анголы (УПА), лидером которого был Х. Роберто . В начале апреля 1962 УПА был реорганизован в Национальный фронт освобождения Анголы (ФНЛА), а несколько дней спустя создано Революционное правительство Анголы в изгнании (ГРАЕ) во главе с Роберто. С. получил портфель министра иностранных дел. В 1964 С. и его сторонники вышли из ФНЛА и ГРАЕ. В это время он пытался наладить сотрудничество с СССР, побывал с визитом в Москве. Будучи амбициозным политиком, С. рассчитывал возглавить объединенный фронт антиколониальных сил Анголы. Однако никаких соглашений достигнуто не было. Заручившись поддержкой Китая, в 1966 объявил о создании УНИТА. Длительное время влияние организации распространялось в основном на территории проживания овимбунду. Будучи ангольским националистом с достаточно эклектичным мировоззрением, С. на протяжении жизни сотрудничал с китайскими коммунистами, португальцами, Заиром (ныне Демократическая республика Конго, ДРК), ЮАР и ЦРУ. Проявил себя умелым политическим деятелем, прекрасным оратором, владел португальским, французским, английским языками; хорошо знал культуру, обычаи, язык не только овимбунду, но и других ангольских народов.

После провозглашения 11 ноября 1975 независимости на протяжении 27 лет на территории Анголы шла гражданская вой­на между центральными властями, представленными МПЛА, и боевиками группировки УНИТА. МПЛА поддерживали СССР и кубинский военный контингент, УНИТА — ЮАР и Заир.

Ситуация стала меняться в начале 1990-х: закончилась холодная вой­на , изменились внешнеполитические приоритеты СССР, в ЮАР начался демонтаж режима апартхейда , Куба постепенно выводила из Анголы вой­ска. После многочисленных раундов переговоров в 1991 при посредничестве Португалии, СССР и США в Бисессе (Португалия) было подписано соглашение между правительством Анголы и руководством УНИТА о прекращении огня. В сентябре 1992 УНИТА и его лидер проиграли парламентские и президентские выборы. С. заявил об их фальсификации и потребовал аннулировать итоги, пригрозив в противном случае сорвать процесс мирного урегулирования. Международные наблюдатели отклонили обвинения, назвав выборы свободными и справедливыми.

С 1994 гражданская вой­на вспыхнула с новой силой, С. стремился захватить алмазные прииски, нелегальная торговля алмазами стала главным источником финансирования УНИТА. В Анголе вновь развернулись крупномасштабные боевые действия, которые продолжились вплоть до начала 2002. 22 февраля отряд С. попал в засаду. С. погиб, вместе с ним несколько крупных военных чинов УНИТА.

С его гибелью возобновились мирные переговоры. 4 апреля было подписано историческое соглашение о прекращении огня на территории Анголы, воспринятое как окончание вой­ны.

Лит .: Bridgland F. Jonas Savimbi: A Key to Africa. New York, 1986; Токарев А. А. «Черный петух» Анголы // Азия и Африка сегодня. 2002. № 5. С. 47–50. А. В. Воеводский.