САНТУШ, ЖОЗЕ ЭДУАРДУ ДУШ

Сáнтуш ( порт. Santos) , Жозе Эдуарду душ (28.08.1942, Луанда, Ангола — 08.07.2022, Барселона, Испания) — второй президент Анголы (1979—2017). Родился в семье рабочего из Сан-Томе и Принсипи . В 1954 вступил в Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА). В 1961 эмигрировал во Францию, позже переехал в Браззавиль. Вскоре С. стал вице-президентом МПЛА, был направлен на учебу в СССР, где окончил Институт нефти и газа в Баку. Член Политбюро ЦК МПЛА с 1975. После провозглашения 11 ноября 1975 независимости Анголы — министр иностранных дел. В 1979 умер А. Нето, С. был избран новым президентом. Большая часть правления С. проходила на фоне гражданской вой­ны, в которой МПЛА противостоял Национальный союз за полную независимость Анголы (УНИТА) во главе с Ж. Савимби . Мир был достигнут лишь после смерти последнего в 2002. Ушел в отставку в 2017. Последние полтора десятилетия его правления стали временем быстрого экономического роста, чему способствовала либерализация экономики и прекращение гражданской вой­ны. Одновременно при С. росла коррупция, процветал непотизм, в чем были замешаны и члены его семьи.

Лит. : James W. M . Historical Dictio­nary of Angola. Lanham, 2011. А. В. Воеводский.