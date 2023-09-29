Осма́н, Аден Абдулла

Осма́н ( сомал . Cismaan) , Аден Абдулла (09.12.1908, Беледуэйне, Сомали — 08.06.2007, Найроби) — сомалийский государственный и политический деятель, первый президент Республики Сомали (1960–1967).

Один из организаторов Лиги молодых сомалийцев (ЛМС) и ее президент (1954–1958). Возглавил борьбу сомалийцев за независимость, выступал за объединение сомалийских земель (пансомализм) и отказался подписать хартию Организации африканского единства 1963 о признании колониальных границ. В 1967 проиграл выборы и ушел в отставку. Выступал против режима С. Барре , в 1969–1973 находился в заключении.

В 1990 О. вместе с группой сомалийских политиков подписал Манифест против насилия в стране и призвал к созданию переходного правительства, за что был арестован на год. В 1991 — председатель на конференции по примирению в Сомали ( Джибути ).

Лит. : Mukhtar M. H. Historical dictionary of Somalia. Lanham (Md.), 2003; Samatar A. I. Africa’s First Democrats: Somalia’s Aden A. Osman and Abdirizak H. Hussen. Bloomington (Ind.), 2016. Л. В. Иванова.