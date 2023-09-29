Ньере́ре, Джулиус Камбараге

Ньере́ре ( суахили Nyerere) , Джулиус Камбараге (13.04.1922, дер. Бутиама, Мара, Танганьика — 14.10.1999, Лондон) — государственный и политический деятель, в 1961–1962 премьер-­министр, в 1962–1964 президент Танганьики , президент Танзании (1964–1985).

Родился в семье старейшины. С 12 лет учился в католических миссионерских школах, затем — в университетском колледже Макерере ( Уганда ). Работал учителем. В 1949–1952 учился в Эдинбургском университете. Вернувшись на родину, занялся политической деятельностью, сыграл огромную роль в создании в 1954 политической партии ТАНУ (Африканский национальный союз Тан­ганьики). Стал его председателем.

В 1958 ТАНУ одержал победу на выборах в местные законодательные органы. В 1960 возглавил правительство еще колониальной Танганьики. 9 декабре 1961 страна стала полностью независимой. Через год избран президентом, с 1964 — президент Объединенной Республики Танзании.

Н. создал концепцию африканского социализма — уджамаа — модели развития общества, построенного на основе традиционной социальной организации. Важной вехой в осуществлении планов Н. стало принятие ТАНУ в марте 1967 Арушской декларации — политической программы построения нового общества, основанного на равенстве всех граждан, отсутствии эксплуатации, развитии при опоре на собственные силы и демократии. Многие элементы концепции «уджамаа» за годы правления Н. изменялись, но главными остались политика опоры на собственные силы и строительство единой нации. Танзания при Н. достигла значительных успехов в области науки и образования. Социальная сфера в целом при Н. была одной из лучших в Африке, а военные расходы оставались чрезвычайно низкими. Для укрепления единства Танзании по его инициативе в 1977 на основе правящих партий материковой и островной части страны была создана единая Революционная партия (Чама ча Мапиндузи, РП).

Н. был одним из инициаторов создания в мае 1963 Организации африканского единства (ОАЕ). Он последовательно отстаивал интересы африканских народов, выступая против политики апартхейда .

В 1985 добровольно отказался от власти, уйдя в отставку с должности президента Танзании, в 1990 с должности Председателя РП, вернулся в родную деревню и возделывал землю как простой крестьянин. Н. внес большой личный вклад в развитие языка суахили и литературы на этом языке. Он был автором ряда поэтических текстов на суахили и перевел на него ряд пьес У. Шекспира.

Соч. : Freedom and Socialism. Dar es Salaam, 1965–1967; Man and Deve­lopment. Dar es Salaam, 1974; Freedom & Development, Uhuru Na Maendeleo. Dar es Salaam, 1974; Ujamaa — Essays on Socialism. London, 1977; The Arusha declaration. Ten Years after. Dar es Salaam, 1977; Crusade for Liberation. Dar es Salaam, 1979.

Лит. : Джулиус Ньерере: гуманист, политик, мыслитель. М., 2002; Mwakikagile G. Nyerere and Africa. End of an Era. Pretoria, 2006; «Каждый гражданин — неотъемлемая часть нации». К 100‑летию со дня рождения основоположника независимой Танзании Джулиуса Камбараге Ньерере. М., 2022. А. С. Балезин.