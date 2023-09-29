Национáльная пáртия

Национáльная пáртия ( африк. Nasionale Party, англ. National Party, НП) — правящая партия Южно-­Африканского Союза (ЮАС с 1948 по 1994), затем Южно-­Африканской Республики (ЮАР).Основана в 1914 Дж. Б. М.

Основана в 1914 Дж. Б. М. Герцогом , выступавшим против участия ЮАС в Первой мировой вой­не 1914–1918 на стороне Великобритании. В 1924 в союзе с Лейбористской партией одержала победу на выборах, сформировала коалиционное правительство во главе с Герцогом. В 1934 произошел раскол из-за несогласия части членов партии с коалиционным соглашением Герцога и Я. Х. Смэтса, радикальные сторонники африканерского национализма создали Очищенную национальную партию. Единство НП было восстановлено в 1940, когда Герцог вышел из правительства Смэтса как несогласный с его решением объявить вой­ну нацистской Германии.

В 1948 НП в союзе с Африканерской партией одержала победу на выборах, приняв в качестве официальной программы идеи апартхейда . Оставалась у власти до 1994. Помимо принципов апартхейда идеология НП включала африканерский национализм, радикальный антикоммунизм, консервативную трактовку принципов реформатской церкви, неприятие африканского национализма. В 1960–1970‑е пыталась расширить поддержку за счет южноафриканцев британского происхождения, чего частично ей удалось добиться. Однако руководство НП по-прежнему состояло из африканеров.

В 1990 НП во главе с Ф. де Клерком вступила в переговоры с АНК об условиях достижения национального примирения. На первых демократических выборах 1994 НП получила 20,4 % голосов и вошла в коалиционное правительство Н. Манделы . ­Из-за разногласий по поводу проводимой политики и новой конституции ЮАР НП вышла из правительства. В 1997 переименована в Новую национальную партию, чтобы избежать ассоциации с периодом апартхейда, однако в 1999 получила лишь 7 % голосов. В 2004 было принято решение о слиянии с АНК, и на следующий год партия официально прекратила свое существование.

Ист. : South African Parties and Policies 1910–1960: A Selected Source Book. Cape Town, 1960.

Лит. : Тихомиров В. И. Партия апартеида. Социально-­политическая эволюция Националистической партии ЮАР. М., 1987; Giliomee H. The Afrikaners: Biography of People. Charlottesville (Va.), 2004. А. В. Воеводский.