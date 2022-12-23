МУМЬЕ, ФЕЛИКС РОЛАН Мумье (фр. Moumie), Феликс Ролан (01.11.1925, Фумбан — 03.11.1960, Женева) — деятель антиколониального движения Камеруна, идеолог вооруженной борьбы.

Мумье ( фр. Moumie) , Феликс Ролан (01.11.1925, Фумбан — 03.11.1960, Женева) — деятель антиколониального движения Камеруна, идеолог вооруженной борьбы. Родился в крестьянской семье во Французском Камеруне, обучался в миссии, с отличием закончил среднюю школу, поступил на медицинский факультет в Дакаре (1950), где познакомился с марксизмом, испытал влияние Жана Сюре-Каналя. Один из создателей Союза народов Камеруна (СНК), сопредседатель партии (с 1952). После запрета СНК в 1955 эмигрировал в Британский Камерун, жил в Каире, Конакри и Аккре, где сблизился с радикальными африканскими лидерами — Кваме Нкрума , Секу Туре , Гамалем Насером. М. был сторонником вооруженной борьбы, стремился привнести идеи марксизма в программу СНК. В 1958 единолично возглавил СНК, создал Камерунскую национальную армию освобождения. СНК продолжал действовать после провозглашения независимости Камеруна 1 января 1960. Убит французскими агентами в Женеве, предположительно, по просьбе правительства Камеруна.

Лит. : Соколов Д. Г . Республика Камерун. Справочник. М., 1996; DeLancey M. D., Delancey M. W., Mbuh N. R. Historical Dictionary of the Republic of Cameroon. Lanham (MD), 2010. А. В. Воеводский.