МОНДЛАНЕ ЭДУАРДУ ШИВАМБУ

МОДЛАНДЕ ЭДУАРДУ ШИВАМБУ - дея­тель национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния Мо­зам­би­ка.

Сын во­ж­дя од­но­го из пле­мён тсон­га. С 1948 года учил­ся в университете Вит­ва­тер­сран­да в Йо­хан­нес­бур­ге.

В 1949 году соз­дал ор­га­ни­за­цию мо­зам­бик­ских сту­ден­тов, был вы­слан в Мо­зам­бик . В 1950 году по­сту­пил в Лис­са­бон­ский университет .

Пре­сле­дуе­мый вла­стя­ми, Э.Ш. Модланде впо­след­ст­вии пе­ре­ехал в США. В 1953 году окон­чил Обер­лин-кол­ледж (штат Огайо), в 1960 году по­лу­чил док­тор­скую сте­пень в Северо-Западном университете (штат Ил­ли­нойс).

Пре­по­да­вал в ун-тах в Гар­вар­де и Си­ракь­ю­се (США). В 1957-1961 годы ра­бо­тал в Со­ве­те по опе­ке ООН.

В 1962 году уча­ст­во­вал в ос­но­ва­нии Фрон­та ос­во­бо­ж­де­ния Мо­зам­би­ка (ФРЕЛИМО), из­бран его пред­се­да­те­лем (в 1968 году пе­ре­из­бран). В 1963 году ос­но­вал штаб-квар­ти­ру дви­же­ния в Дар-эс-Са­ла­ме.

С 1964 года ру­ко­во­дил пар­ти­зан­ской борь­бой ФРЕЛИМО про­тив пор­тугальских ко­ло­ни­за­то­ров.

Убит аген­та­ми пор­тугальской по­ли­ции (ПИДЕ).

Ав­тор ра­бот по ис­то­рии ан­ти­ко­ло­ни­аль­но­го дви­же­ния в Мо­зам­би­ке, в том числе тру­да «Борь­ба за Мо­зам­бик» («The struggle for Mozambique», 1969 год; русский перевод 1972 год).

Имя Э.У. Модланде но­сит университет в Ма­пу­ту (до 1976 года университет Ло­рен­су-Мар­киш).