МАШЕЛ САМОРА МОЙЗЕС

МАШЕЛ САМОРА МОЙЗЕС - государственный и политический деятель Мозамбика .

Вы­хо­дец из кре­сть­ян­ской се­мьи, по эт­нической при­над­леж­но­сти шан­га­ан. Учил­ся в ка­то­лической се­ми­на­рии, впо­след­ст­вии ра­бо­тал са­ни­та­ром в боль­ни­це города Ма­пу­ту. В 1962 году при­сое­ди­нил­ся к Фрон­ту ос­во­бо­ж­де­ния Мо­зам­би­ка (ФРЕЛИМО) , в 1963 году про­шёл во­енную под­го­тов­ку в Ал­жи­ре.

В 1964 году воз­гла­вил от­ряд ФРЕЛИМО, на­чав­ший бое­вые дей­ст­вия про­тив пор­тугальских ко­ло­ни­аль­ных вла­стей на тер­ри­то­рии Мо­зам­би­ка. В 1969 году во­шёл в Ру­ко­во­дя­щий со­вет ФРЕЛИМО, на­зна­чен глав­но­ко­ман­дую­щим пов­станческими от­ря­да­ми, с 1970 года председатель ФРЕЛИМО. К 1973 году ус­та­но­вил кон­троль над ча­стью северных рай­онов Мо­зам­би­ка, к 1974 году - над центральными рай­она­ми ко­ло­нии. В сентябре 1974 года воз­глав­лял де­ле­га­цию ФРЕЛИМО на пе­ре­го­во­рах с пра­ви­тель­ст­вом Пор­ту­га­лии о пре­дос­тав­ле­нии не­за­ви­си­мо­сти Мо­зам­би­ку.

С 25.06.1975 года пре­зи­дент Народной Рес­пуб­ли­ки Мо­зам­бик. С 1977 года председатель ЦК Пар­тии Фре­ли­мо. На по­сту пре­зи­ден­та про­вёл на­цио­на­ли­за­цию зем­ли, бóльшей час­ти промышленных и тор­го­вых пред­при­ятий, по­ощ­рял отъ­езд из Мо­зам­би­ка бе­ло­го на­се­ле­ния. Во внеш­ней по­ли­ти­ке ори­ен­ти­ро­вал­ся на со­циа­ли­стические стра­ны. Пре­дос­тав­лял во­енные ба­зы пар­ти­за­нам, бо­ров­шим­ся с ре­жи­мом бе­ло­го мень­шин­ст­ва в Южной Ро­де­зии и апарт­хей­дом в ЮАР.

Столк­нул­ся с про­ти­во­дей­ст­ви­ем оп­по­зиционной пар­ти­зан­ской организации Мо­зам­бик­ское национальное со­про­тив­ле­ние, раз­вер­нув­шей при под­держ­ке ЮАР бое­вые дей­ст­вия про­тив пра­ви­тельственных сил в северных про­вин­ци­ях. В 1984 году с це­лью ос­та­но­вить гражданскую вой­ну под­пи­сал с пра­ви­тель­ст­вом ЮАР до­го­вор о не­на­па­де­нии и доб­ро­со­сед­ст­ве, что, од­на­ко, не при­ве­ло к ста­би­ли­за­ции внут­ри­по­ли­тического по­ло­же­ния. По­гиб в авиа­ка­та­ст­ро­фе при не­вы­яс­ненных об­стоя­тель­ст­вах.