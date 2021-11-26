ЛУТУЛИ АЛЬБЕРТ ДЖОН

ЛУТУЛИ (Luthuli, Lutuli) АЛЬБЕРТ ДЖОН - южноафриканский об­щественный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи хри­сти­ан­ско­го мис­сио­не­ра , по эт­нической при­над­леж­но­сти зу­лу . По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в мис­сио­нер­ской шко­ле и учи­тель­ском кол­лед­же Адам­са (На­тал). За­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью, в 1917 году ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки. В 1936 году из­бран во­ж­дём пле­ме­ни зу­лу в ре­зер­ва­ции Гро­ут­вилл. В середине 1940-х годов всту­пил в на­таль­ское от­де­ле­ние Аф­ри­кан­ско­го на­цио­наль­но­го кон­грес­са (АНК), с 1952 года его пред­се­да­тель. Сме­щён пра­ви­тель­ст­вом Южно-Африканского Сою­за с по­ста во­ж­дя пле­ме­ни. В декабре 1952 года из­бран пред­се­да­те­лем АНК. Вы­сту­пал про­тив по­ли­ти­ки апарт­хей­да, ор­га­ни­за­тор мно­го­численных ак­ций гражданского не­по­ви­но­ве­ния. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам. С 1959 года в ссыл­ке. Но­бе­лев­ская премия ми­ра (1960).

Сочинения:

Let my People go. L., 1962.