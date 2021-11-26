ГВИНЕЯ-БИСАУ
ГВИНЕЯ-БИСАУ - республика Гвинея-Бисау.
Гвинея-Бисау - государство в Западной Африке. На западе омывается Атлантическим океаном (длина береговой линии 350 км). Состоит из материковой и островной (острова Бижагош) частей. Граничит на севере с Сенегалом, на востоке и юге - с Гвинеей. Площадь 36,1 тыс. км2. Население 1,46 млн. человек (2006 год). Столица - Бисау. Официальный язык - португальский. Денежная единица - франк КФА.
Гвинея-Бисау - член ООН (1974 год), Африканского союза (1973 год), МВФ (1977 год), МБРР (1977 год), Западноафриканского валютного союза (1997 год), ВТО (1995 год).
С IX по XIII век территория Гвинеи-Бисау была частью раннегосударственного образования Гана, в XIII-XV веках - Мали и Сонгай. В 1446 году португальская экспедиция во главе с Н. Триштаном высадилась на побережье Африки и назвала открытые земли Гвинеей. В XVII веке на побережье Гвинеи-Бисау были построены европейские форты, ставшие центрами работорговли. Рабы вывозились в основном на сахарные и табачные плантации Бразилии. В XVII - первой половине XIX веков все попытки португальцев проникнуть во внутренние районы заканчивались неудачей из-за вооруженного сопротивления африканцев. Гвинеи-Бисау управлял губернатор Островов Зелёного Мыса (Кабо-Верде), пока она в 1879 году не стала отдельной колонией Португалии.
По франко-португальскому договору 1886 года Португалия сохранила за собой современную территорию Гвинеи-Бисау, уступив обширные земли Франции. Население внутренних районов с оружием в руках противодействовало установлению колониального господства (по- следний очаг сопротивления был подавлен в 1936 году). Несколько португальских компаний монополизировали внутреннюю и внешнюю торговлю Гвинеи-Бисау. Компании скупали у крестьян по заниженным ценам сельскохозяйственную продукцию (земляные орехи, плоды масличной пальмы), продавали им потребительские товары. Широко применялся принудительный труд. В 1951 году получила статус заморской провинции Португалии, в португальском парламенте ей было предоставлено одно место. Только незначительная часть «ассимилированных» гвинейцев (ассимиладуш) стали полноправными гражданами метрополии.
В 1953 году группа молодых гвинейцев, вернувшихся на родину после учёбы в Португалии, создала тайную организацию - Движение за национальную независимость Гвинеи. В 1956 году на её базе была организована подпольная Африканская партия независимости Гвинеи (АПНГ). В 1960 году руководство партии приняло решение о восстановлении единства народа Гвинеи-Бисау и Кабо-Верде и о переименовании АПНГ в Африканскую партию независимости Гвинеи и Островов Зелёного Мыса (с 1986 года Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Верде; ПАИГК). Генеральным секретарём был избран А. Л. Кабрал. В 1963 году ПАИГК начала национально-освободительную партизанскую войну. В 1965 году партизанские отряды были реорганизованы в регулярную армию - Народные революционные вооруженные силы. К началу 1970-х годов ПАИГК контролировала около 2/3 территории Гвинеи-Бисау. В 1972 году в освобождённых районах прошли выборы в Национальное собрание. В 1973 году агенты португальской тайной полиции организовали убийство Кабрала.
24.09.1973 года Национальное собрание провозгласило образование независимой Республики Гвинеи-Бисау. Председателем Государственного совета республики был избран Л. ди А. Кабрал, брат А. Л. Кабрала. К началу 1974 года Гвинею-Бисау признали свыше 80 государств, в т. ч. СССР. Боевые действия на территории Гвине-Бисау прекратились после португальской Апрельской революции 1974 года. Португалия признала суверенитет Гвинеи-Бисау в сентябре 1974 года. Руководство Гвинеи-Бисау провозгласило курс на построение общества социальной справедливости, без эксплуатации человека человеком. Земля была объявлена собственностью тех, кто её обрабатывает. Ключевые позиции в экономике заняло государство. В конце 1970-х годов из-за просчётов правительства и многолетней засухи экономическое и финансовое положение страны резко ухудшилось.
В результате военного переворота 14.11.1980 года власть перешла к Революционному совету во главе с генералом Ж. Б. Виейрой. Планировавшееся объединение Гвинеи-Бисау с Кабо-Верде было отложено. С мая 1984 года высшим органом власти стал Государственный совет. В 1986 году правительство Виейры приступило к проведению реформ, направленных на либерализацию экономики. В 1991 году Национальное собрание одобрило поправки к конституции, отменившие однопартийную систему. В 1994 году прошли первые парламентские и президентские выборы на многопартийной основе. ПАИГК завоевала большинство мест в Национальном собрании, президентом избран Виейра. В 1997 году под давлением президента Национальное собрание одобрило вступление страны в Западноафриканский валютный союз (ЮМОА) - группу государств Западной Африки, валюты которых привязаны к французскому франку. Гвинейский песо был заменён на франк Африканского финансового сообщества (КФА).
В январе 1998 года возник конфликт между Ж. Б. Виейрой и начальником генштаба вооруженных сил Гвинеи-Бисау А. Мане. Сенегал и Гвинея, за которыми стояла Франция, ввели войска в Гвинею-Бисау под лозунгом защиты законно избранного президента. На стороне Мане выступила значительная часть армии и повстанцы-сепаратисты из сенегальской провинции Казаманс, граничащей с Гвинеей-Бисау Мятежную армию поддерживала Нигерия и скрытно - Великобритания, США и Португалия. В вооруженных столкновениях сотни человек были убиты, каждый пятый гвинеец стал беженцем. В ноябре 1998 года было подписано соглашение о перемирии. В мае 1999 года Вийера был свергнут в результате военного переворота; исполнять обязанности президента стал бывший спикер парламента М. Б. Санья. На президентских выборах 2000 года победу одержал К. Ялла, лидер Партии социального обновления. Он проводил жёсткую политику в отношении оппозиции, провёл «чистки» в армии, закрыл независимые газеты. В сентябре 2003 года Ялла был отстранён от власти военными. Временным президентом на переходный период был назначен Э.Роша Перейра. На парламентских выборах 2004 года победу одержала ПАИГК (45 мест), второе место заняла Партия социального обновления (35 мест). В 2005 году президентом вновь был избран Виейра, премьер-министром стал его соратник А. Гомиш.
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Архив БРЭ.