ГВИНЕЯ-БИСАУ

ГВИНЕЯ-БИСАУ - республика Гвинея-Бисау.

Гвинея-Бисау - го­су­дар­ст­во в Западной Аф­ри­ке. На за­па­де омы­ва­ет­ся Ат­лан­ти­че­ским океаном (дли­на бе­ре­го­вой ли­нии 350 км). Со­сто­ит из ма­те­ри­ко­вой и ост­ров­ной (острова Би­жа­гош) час­тей. Гра­ни­чит на се­ве­ре с Се­не­га­лом, на вос­то­ке и юге - с Гви­не­ей . Площадь 36,1 тыс. км2. Население 1,46 млн. человек (2006 год). Сто­ли­ца - Би­сау. Официальный язык - пор­ту­галь­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - франк КФА.

Гвинея-Бисау - член ООН (1974 год), Африканского сою­за (1973 год), МВФ (1977 год), МБРР (1977 год), Западноафриканского ва­лют­но­го сою­за (1997 год), ВТО (1995 год).

С IX по XIII век тер­ри­то­рия Гвинеи-Бисау бы­ла ча­стью ран­не­го­су­дарственного об­ра­зо­ва­ния Га­на, в XIII-XV веках - Ма­ли и Сон­гай. В 1446 году пор­тугальская экс­пе­ди­ция во гла­ве с Н. Триш­та­ном вы­са­ди­лась на по­бе­ре­жье Аф­ри­ки и на­зва­ла от­кры­тые зем­ли Гви­не­ей. В XVII веке на по­бе­ре­жье Гвинеи-Бисау бы­ли по­строе­ны ев­ропейские фор­ты, став­шие цен­тра­ми ра­бо­тор­гов­ли. Ра­бы вы­во­зи­лись в основном на са­хар­ные и та­бач­ные план­та­ции Бра­зи­лии. В XVII - первой половине XIX веков все по­пыт­ки пор­ту­галь­цев про­ник­нуть во внутренние рай­оны за­кан­чи­ва­лись не­уда­чей из-за во­оруженного со­про­тив­ле­ния аф­ри­кан­цев. Гвинеи-Бисау управ­лял гу­бер­на­тор Ост­ро­вов Зелёно­го Мыса (Ка­бо-Вер­де), по­ка она в 1879 году не ста­ла отдельной ко­ло­ни­ей Пор­ту­га­лии.

По фран­ко-пор­тугальскому до­го­во­ру 1886 года Пор­ту­га­лия со­хра­ни­ла за со­бой современную тер­ри­то­рию Гвинеи-Бисау, ус­ту­пив об­шир­ные зем­ли Фран­ции. На­се­ле­ние внутренних рай­онов с ору­жи­ем в ру­ках про­ти­во­дей­ст­во­ва­ло ус­та­новле­нию ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства (по- след­ний очаг со­про­тив­ле­ния был по­дав­лен в 1936 году). Не­сколь­ко пор­тугальских ком­па­ний мо­но­по­ли­зи­ро­ва­ли внутреннюю и внешнюю тор­гов­лю Гвинеи-Бисау. Ком­па­нии ску­па­ли у кре­сть­ян по за­ни­жен­ным це­нам сельскохозяйственную про­дук­цию (зем­ля­ные оре­хи, пло­ды мас­лич­ной паль­мы), про­да­ва­ли им по­тре­би­тель­ские то­ва­ры. Ши­ро­ко при­ме­нял­ся при­ну­ди­тель­ный труд. В 1951 году по­лу­чи­ла ста­тус за­мор­ской про­вин­ции Пор­ту­га­лии, в пор­тугальском пар­ла­мен­те ей бы­ло пре­дос­тав­ле­но од­но ме­сто. Толь­ко не­зна­чительная часть «ас­си­ми­ли­ро­ван­ных» гви­ней­цев (ас­си­ми­ла­душ) ста­ли пол­но­прав­ны­ми гра­ж­да­на­ми мет­ро­по­лии .

В 1953 году груп­па мо­ло­дых гви­ней­цев, вер­нув­ших­ся на ро­ди­ну по­сле учё­бы в Пор­ту­га­лии, соз­да­ла тай­ную организацию - Дви­же­ние за национальную не­за­ви­си­мость Гви­неи. В 1956 году на её ба­зе бы­ла ор­га­ни­зо­ва­на под­поль­ная Африканская пар­тия не­за­ви­си­мо­сти Гви­неи (АПНГ). В 1960 году ру­ко­во­дство пар­тии при­ня­ло ре­ше­ние о вос­ста­нов­ле­нии един­ст­ва на­ро­да Гвинеи-Бисау и Ка­бо-Вер­де и о пе­ре­име­но­ва­нии АПНГ в Африканскую пар­тию не­за­ви­си­мо­сти Гви­неи и Ост­ро­вов Зе­лё­но­го Мы­са (с 1986 года Африканская пар­тия не­за­ви­си­мо­сти Гви­неи и Ка­бо-Вер­де; ПАИГК). Ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём был из­бран А. Л. Каб­рал. В 1963 году ПАИГК на­ча­ла национально-ос­во­бо­дительную пар­ти­зан­скую вой­ну. В 1965 году пар­ти­зан­ские от­ря­ды бы­ли ре­ор­га­ни­зо­ва­ны в ре­гу­ляр­ную ар­мию - Народные ре­во­люционные воо­руженные си­лы. К началу 1970-х годов ПАИГК кон­тро­ли­ро­ва­ла около 2/3 тер­ри­то­рии Гвинеи-Бисау. В 1972 году в ос­во­бо­ж­дён­ных рай­онах про­шли вы­бо­ры в Национальное со­б­ра­ние. В 1973 году аген­ты пор­тугальской тай­ной по­ли­ции ор­га­ни­зо­ва­ли убий­ст­во Каб­ра­ла.

24.09.1973 года Национальное со­б­ра­ние про­воз­гла­си­ло об­ра­зо­ва­ние не­за­ви­си­мой Рес­пуб­ли­ки Гвинеи-Бисау. Председателем Государственного со­ве­та рес­пуб­ли­ки был из­бран Л. ди А. Каб­рал, брат А. Л. Каб­ра­ла. К началу 1974 года Гвинею-Бисау при­зна­ли свыше 80 го­су­дарств, в т. ч. СССР. Бое­вые дей­ст­вия на тер­ри­то­рии Гвине-Бисау пре­кра­ти­лись по­сле пор­тугальской Ап­рель­ской ре­во­лю­ции 1974 года. Пор­ту­га­лия при­зна­ла су­ве­ре­ни­тет Гвинеи-Бисау в сентябре 1974 года. Ру­ко­во­дство Гвинеи-Бисау про­воз­гла­си­ло курс на по­строе­ние об­ще­ст­ва со­ци­аль­ной спра­вед­ли­во­сти, без экс­плуа­та­ции че­ло­ве­ка че­ло­ве­ком. Зем­ля бы­ла объ­яв­ле­на соб­ст­вен­но­стью тех, кто её об­ра­ба­ты­ва­ет. Клю­че­вые по­зи­ции в эко­но­ми­ке за­ня­ло государство. В конце 1970-х годов из-за про­счё­тов пра­ви­тель­ст­ва и мно­го­лет­ней за­су­хи эко­но­мическое и фи­нан­со­вое по­ло­же­ние стра­ны рез­ко ухуд­ши­лось.

В ре­зуль­та­те во­енного пе­ре­во­ро­та 14.11.1980 года власть пе­ре­шла к Ре­во­люционному со­ве­ту во гла­ве с генералом Ж. Б. Ви­ей­рой. Пла­ни­ро­вав­шее­ся объ­е­ди­не­ние Гвинеи-Бисау с Ка­бо-Вер­де бы­ло от­ло­же­но. С мая 1984 года выс­шим ор­га­ном вла­сти стал Государственный со­вет. В 1986 году пра­ви­тель­ст­во Ви­ей­ры при­сту­пи­ло к про­ве­де­нию ре­форм, на­прав­лен­ных на ли­бе­ра­ли­за­цию эко­но­ми­ки. В 1991 году Национальное со­б­ра­ние одоб­ри­ло по­прав­ки к кон­сти­ту­ции, от­ме­нив­шие од­но­пар­тий­ную сис­те­му. В 1994 году про­шли пер­вые пар­ла­мент­ские и пре­зи­дент­ские вы­бо­ры на мно­го­пар­тий­ной ос­но­ве. ПАИГК за­вое­ва­ла боль­шин­ст­во мест в Национальном со­б­ра­нии, пре­зи­ден­том из­бран Ви­ей­ра. В 1997 году под дав­ле­ни­ем пре­зи­ден­та Национальное со­б­ра­ние одоб­ри­ло всту­п­ле­ние стра­ны в Западноафриканский ва­лют­ный со­юз (ЮМОА) - груп­пу государств Западной Аф­ри­ки, ва­лю­ты ко­то­рых при­вя­за­ны к французскому фран­ку. Гви­ней­ский пе­со был за­ме­нён на франк Африканского фи­нан­со­во­го со­об­ще­ст­ва (КФА).

В январе 1998 года воз­ник кон­фликт ме­ж­ду Ж. Б. Ви­ей­рой и начальником ген­шта­ба воо­руженных сил Гвинеи-Бисау А. Ма­не. Се­не­гал и Гви­нея, за ко­то­ры­ми стоя­ла Фран­ция, вве­ли вой­ска в Гвинею-Бисау под ло­зун­гом за­щи­ты за­кон­но из­бран­но­го пре­зи­ден­та. На сто­ро­не Ма­не вы­сту­пи­ла зна­чительная часть ар­мии и пов­стан­цы-се­па­ра­ти­сты из се­не­галь­ской провинции Ка­за­манс, гра­ни­ча­щей с Гвинеей-Бисау Мя­теж­ную ар­мию под­дер­жи­ва­ла Ни­ге­рия и скрыт­но - Ве­ли­ко­бри­та­ния, США и Пор­ту­га­лия. В воо­руженных столк­но­ве­ни­ях сот­ни че­ло­век бы­ли уби­ты, ка­ж­дый пя­тый гви­не­ец стал бе­жен­цем. В но­ябре 1998 года бы­ло под­пи­са­но со­гла­ше­ние о пе­ре­ми­рии. В мае 1999 года Вий­е­ра был сверг­нут в ре­зуль­та­те во­енного пе­ре­во­ро­та; ис­пол­нять обя­зан­но­сти пре­зи­ден­та стал быв­ший спи­кер пар­ла­мен­та М. Б. Са­нья. На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 2000 года по­бе­ду одер­жал К. Ял­ла, ли­дер Пар­тии со­ци­аль­но­го об­нов­ле­ния. Он про­во­дил жё­ст­кую по­ли­ти­ку в от­но­ше­нии оп­по­зи­ции, про­вёл «чи­ст­ки» в ар­мии, за­крыл не­за­ви­си­мые га­зе­ты. В сентябре 2003 года Ял­ла был от­стра­нён от вла­сти во­ен­ны­ми. Временным пре­зи­ден­том на пе­ре­ход­ный пе­ри­од был на­зна­чен Э.Ро­ша Пе­рей­ра. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 2004 года по­бе­ду одер­жа­ла ПАИГК (45 мест), вто­рое ме­сто за­ня­ла Пар­тия со­ци­аль­но­го об­нов­ле­ния (35 мест). В 2005 году пре­зи­ден­том вновь был из­бран Ви­ей­ра, пре­мьер-министром стал его со­рат­ник А. Го­миш.

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