ДИАЛЛО ЭЛЬ-ХАДЖ АБДУЛАЙ

Диалло, Эль-Хадж Абдулай — политический деятель Гвинейской Республики.

Из народности фульбе. В колониальный период (Французская Гвинея) — почтовый служащий; активный участник профсоюзного движения. В 1949—1957 — вице-председатель Всемирной федерации профсоюзов . В 1956 стал генеральным секретарем Суданской секции Всеобщей конфедерации труда Франции . В 1957—1958 — министр труда и социальных дел Французского Судана. В 1958 — государственный секретарь Министерства общественных работ в первом правительстве независимой Гвинеи . С 1959 — генеральный секретарь Конференции народов Африки. Посол Гвинеи в Гане (1958—1962), Алжире (1963), посол по особым поручениям и руководитель политического подразделения МИД (1963—1968), посол в Алжире и Тунисе (1968—1972). В 1976—1977 — министр гражданской службы и труда, в 1977—1979 — министр-делегат при президенте, ответственный за международное техническое сотрудничество. Секретарь Союза государств реки Мано (1987).