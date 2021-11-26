БИАФРА (Республика Биафра)

Самопровозглашенное государство на территории Нигерии , существовавшее с 30 мая 1967 по 15 января 1970.

Неравномерность развития трех основных провинций Нигерии (Север — мусульмане -хауса, Запад — христиане -йоруба, Восток — христиане-игбо) привела к усилению этнических противоречий. Путч армейских офицеров в январе 1966 и гибель ведущих политиков вызвали панику у политического истеблишмента, который предпочел передать власть армии.

Военное правительство (Дж. Иронси) попыталось провести санацию политической системы, но не справилось с амбициями региональных элит, спровоцировавших новый переворот в июле 1966. Участие в путче и незавершенных реформах значительного числа игбо, подстрекательство традиционных правителей Севера спровоцировали погромы и убийства игбо: за 1966 погибло до 100 тыс. чел., до 2 млн южан бежало на юго-восток, встречно переместилось до 500 тыс. северян.

Население Восточной провинции опережало по уровню социально-экономического развития другие регионы, здесь было сосредоточено до 2/3 нефтедобычи Нигерии. Этническая междоусобица была воспринята элитой игбо как целенаправленный геноцид. На конституционной конференции в сентябре 1966 и на переговорах в Гане федеральное правительство не смогло убедить лидеров игбо в целесообразности сохранять единство.

Восточная провинция перестала переводить в Лагос федеральные налоги, скрытно реорганизовывала свои милицейские силы, накапливала валютные резервы. 27 мая вместо провинций были образованы 12 штатов, границы которых разделили территорию игбо. 30 мая 1967 в Порт-Харкорте была провозглашена Республика Б. во главе с президентом Ч. Оджукву и столицей в г. Энугу.

Население (не только игбо) составило не менее 15 млн чел., первоначальная площадь — около 75 тыс. кв. км. Федеральное правительство расценило эти события как мятеж, с 6 июля началось наступление против сепаратистов, контратаковавших и удерживавших г. Бенин (200 км от Лагоса) до 22 сентября. Стоимость дня войны для федеральных сил составляла в среднем 980 тыс. долл. Правительство Б., помимо военных затрат, должно было содержать до 650 лагерей беженцев (не менее 2,5 млн чел.), обеспечивать население в зоне боевых действий, арендовать самолеты для доставки гуманитарных грузов. Источником поступлений в бюджет были деньги от продажи нефти, но с потерей районов нефтедобычи эти доходы исчезли.

Помощь Б. оказывали официально ее признавшие Франция, Испания, Португалия, ЮАР , Китай, Израиль. На конференциях в Уганде (май 1968) и Эфиопии (июль 1968) Б. не удалось добиться признания Организации африканского единства и убедить африканские страны поддержать право на самоопределение игбо. Молодые государства Африки боялись прецедента нарушения территориальной целостности. Вслед за Танзанией (13 апреля) в критический период в 1968 Б. признали Берег Слоновой кости (ныне Кот-д’Ивуар, 8 мая), Габон (14 мая), Замбия (20 мая).

В мае Б. потеряла свой единственный морской порт Порт-Харкорт и аэропорт. Разрасталась гуманитарная катастрофа: из необходимых ежедневно 300 т продовольствия гуманитарные организации по воздушному мосту ввозили максимум 80 т, смертность в лагерях беженцев к концу 1968 достигла 10 тыс. чел. в день.

За весь период существования Биафры погибло не менее 2,5 млн чел.

22 сентября 1969 пала временная столица Умуахийя, центром обороны оставался участок федерального шоссе, используемый для приема самолетов. Правительство Оджукву контролировало чуть больше 2,3 тыс. кв. км, где было сконцентрировано около 5 млн чел. Правительство Говона отказалось вести переговоры о перемирии через ООН .

25 декабря 1969 группировка в 180 тыс. чел. под командованием генерала О. Обасанджо рассекла территорию Б. надвое, с 7 января 1970, в ходе последнего наступления были рассеяны или уничтожены остатки 70-тысячной армии Б. Генерал Оджукву в ночь с 10 на 11 января вылетел с семьей и соратниками в Берег Слоновой кости , передав полномочия своему заместителю полковнику Ф. Эффионгу. В ночь на 15 января 1970 тот подписал капитуляцию, положившую конец одной из самых жестоких войн в современной истории Африки и существованию Республики Б.

Автор статьи: Н. Г. Щербаков.

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