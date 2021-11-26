БАРРЕ Мохаммед Сиад

Государственный и военный деятель Сомали, генерал-майор (с 1966), президент Сомали (1969—1991).

Учился в Италии, служил в полиции Сомали. После провозглашения независимости Сомали 1 июля 1960 был назначен заместителем командующего и начальником Генштаба сомалийской армии. В результате военного переворота 21 октября 1969 Б. стал президентом Верховного революционного совета (ВРС), главой государства и правительства. Продвигал идеи исламского социализма, поддерживал культ своей личности, выступал за отказ от кланового разделения сомалийского общества, в то же время приближая к власти представителей собственного клана дарод.

Успешно провел ряд образовательных реформ: повысил общий уровень грамотности населения, ввел официальную письменность для языка сомали. Б. проводил политику национализации земли и иностранных компаний в Сомали, поддерживал идеи пансомализма — объединения пяти областей, населенных этническими сомалийцами: Джибути , Сомалиленда, Огадена, Юж. Сомали и северного приграничного района Кении . Репрессии Б. против представителей клана исса, бомбардировки городов на севере Сомали вызвали массовое бегство сомалийцев в Эфиопию.

Внешняя политика правительства Б. на протяжении всего времени его правления была направлена на поиски стран-доноров, готовых оказать гуманитарную и военно-техническую помощь. Сомали получило значительную региональную поддержку благодаря вступлению в Лигу арабских стран в 1974.

В 1977 из-за конфликта Сомали с Эфиопией, в котором СССР встал на сторону последней, Б. окончательно дистанцировался от Советского Союза. Тяжелые последствия засухи, рост протестов оппозиции , а также борьба за власть в ближайшем окружении подорвали авторитет диктатора . В 1991 Б. был вынужден бежать из страны.

Автор статьи: Л. В. Иванова.

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