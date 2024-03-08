ТУПАМАРОС

Тупамáрос («Движение за национальное освобождение — Тупамарос», исп. «Movimiento de Liberaciоn Nacional — Tupamaros») — левое движение в Уругвае в 1960-х — начале 1970-х, возникшее на фоне глубокого социально-экономического кризиса. В 1962 юрист Р. Сендик создал вместе со своими товарищами эту организацию, назвав ее в честь вождя антиколониального восстания в Перу в конце XVIII в. Тупака Амару II . Цель состояла в развертывании социалистической пропаганды и организации городской герильи. Первый национальный съезд Т. состоялся в 1965, и на нем было решено использовать кубинский опыт для вооруженного перехода к социализму.

Т. привлекали внимание многих уругвайцев своими яркими и необычными акциями: герильерос организовывали налеты на филиалы транснациональных компаний, мастерски грабили банки и казино, захватили небольшой город и через местную радиостанцию передали в прямой эфир свой манифест, брали заложников из числа государственных чиновников и иностранных (чаще всего американских) дипломатов и «консультантов» спецслужб.

В период военной диктатуры 1973–1985 движение Т. было подавлено и практически прекратило свое существование. После выхода на свободу члены Т. активно участвовали в деятельности Широкого Фронта (в союзе с рядом других групп они создали «Движение за народное участие»), и многие из них сыграли видную роль в политической и культурной жизни Уругвая (Х. Мухика, Р. Сендик, Н. Кастро, Э. Бономи, М. Росенкоф и др.).

Лит. : Arraras A. Armed Struggle, Political Learning an Participation in Democracy: The Case of Tupamaros (Uruguay). Princeton, 1998; Aldright C. Memorias de insurgencia. Montevideo, 2009; Brum P. The Robin Hood Guerrillas: The Epic Journey of Uruguay’s Tupamaros. Scotts Valley (Cal.), 2014; Иванов Н. С. «Если есть на свете рай...» Очерки истории Уругвая. СПб., 2023. С. 289–301. Н. С. Иванов.