«СЕНДЕРО ЛУМИНОСО»

«Сендéро Луминóсо» («Сияющий путь»; исп. «Sendero Luminoso») — политическое движение в Перу, также «Коммунистическая партия Перу Сияющего пути», возникшее в 1970 в результате ряда расколов маоистской компартии Перу. Эта компартия была создана на основе Группы изучения наследия Х. К. Мариатеги в Университете Уаманги (Айякучо) во главе с Абимаэлем Гусманом. Представляла собой крайне радикальное течение в маоизме, предлагавшее немедленный переход к «народной вой­не». Опиралась на студентов и преподавателей в Айякучо. Сендеристы выступали за создание партии нового типа, немассовой организации готовых к самопожертвованию профессиональных революционеров. В партии было не более 500 человек, но она имела союзные, создаваемые партией, организации женщин, молодежи, крестьян, ремесленников, артистов. Тезис Гусмана состоял в том, что не надо стремиться стать массовой партией, а уметь стать руководителем масс. С. Л. декларировала приверженность марксизму-ленинизму-маоизму, а также «идеям товарища Гонсало», т. е. А. Гусмана. Крестьянство было главным действующим лицом будущей революции, но Гусман не видел необходимости в работе в крестьянских организациях, а считал необходимым немедленно перейти к вооруженной борьбе, которая сама по себе мобилизует крестьян, а насилие будет лучшей агитацией.

В 1979 «С. Л.» приняла план вой­ны. Эта «народная вой­на» объявлялась демократической революцией, направленной против остатков феодализма, помещичьего класса и бюрократического капитализма, не покушаясь на права национальной буржуазии. Целью вой­ны называлось установление режима «новой демократии», в соответствии с доктриной маоизма. С 1980 «С. Л.» перешла к вооруженной борьбе, погрузив в состояние террора район Айякучо. В гражданской вой­не, в 1980–1992, погибло около 70 тыс. перуанцев. Идея Гусмана состояла в провоцировании власти применить силу против крестьян, побудить армию к жестким репрессиям и даже геноциду, что должно было вызвать реакцию крестьян, которые пойдут за «С. Л.», организуя сопротивление. Гусман делал ставку на эскалацию насилия с двух сторон и максимальное вовлечение масс в вооруженное противостояние.

Несмотря на то, что в Перу уже была проведена аграрная реформа, «С. Л.» назвала классовыми врагами ненавидимое общинное и поместное начальство, но террор проводился и против простых жителей. В мае 1981 партия потребовала от своих членов самопожертвования — так называемой «квоты кровью». С 1982 «С. Л.» стала проводить политику очистки сельской местности от «врагов народа». В январе 1983 в Айякучо вошла армия. С обеих сторон были совершены чудовищные преступления. Хотя противоречия крестьян и «С. Л.» были налицо, из-за массированных репрессий армии крестьяне «пассивно» поддерживали «С. Л.». Террор и притеснения сендеристов подтолкнули крестьян перейти на сторону властей, что и привело к краху движения в деревне.

Многие члены партии оказались в тюрьмах Лимы, где продолжали агитационную работу. «С. Л.» рассматривали тюрьму как особую форму борьбы, как «светлые окопы вой­ны», там они проводили агитацию среди узников, смогли добыть оружие. В июне 1986 в Лиме во время конгресса Социнтерна они начали восстание в тюрьмах, закончившееся кровавой бойней с использованием тяжелого вооружения армии и флота. После тюремного восстания насилие распространилось на всю страну, был развязан террор против членов правящей партии и чиновников.

В 1988 «С. Л.» провела свой I съезд, на котором было решено перейти от «партизанской вой­ны» к «вой­не народных движений» в городах. Гусман заявил о достижении стратегического равновесия сил с правительством и о необходимости подготовки контрнаступления на государство. С 1990 резко выросло число членов партии в городах, до 5,5 тыс. человек. «С. Л.» стала применять тактику так называемых вооруженных стачек. 2 февраля 1989 в Лиме под страхом стать целью террора все прекратили работу, беспорядочно в разных местах взрывали бомбы, без разбора стреляли по пешеходам и людям на улице, по такси и общественному транспорту, и люди предпочитали не выходить из дома, что делало эти стачки «успешными». Террор в Лиме был беспорядочным, и поэтому психологически эффективным. К атмосфере хаоса, массовых убийств и слабости государства добавился террор «эскадронов смерти» правых сил. Все ожидали падения власти, но 12 сентября 1992 вся верхушка «С. Л.» была арестована, и движение тут же исчезло. Гусман был приговорен к пожизненному заключению и умер в тюрьме в сентябре 2022. Страх перед ним был столь велик, что судьи вели процесс в балаклавах.

Лит .: Comisión de verdad y reconciliación. Informe final. Tomo I–II. Lima, 2003; Degregori C. Qué difícil es ser Dios. El Partido Comunista del Perú — Sendero Luminoso y el conflicto armado interno en el Perú: 1980–1999. Lima, 2010; Portocarrero G. Profetas del odio: raíces culturales y líderes de Sendero Luminoso. Lima, 2012; Guzmán A., Ypar­raguirre E. Memorias desde Némesis. Lima, 2014; Сапата А. Марксизм в Перу, 1930–1990 // Латиноамериканский исторический альманах. № 26. 2020. А. А. Щелчков.