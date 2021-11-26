О́ДА

Жанр ли­рической по­эзии и му­зы­ки.

В ан­тич­но­сти сло­во «О.» сна­ча­ла не име­ло тер­ми­но­ло­гич. зна­че­ния, за­тем ста­ло обо­зна­чать пре­им. на­пи­сан­ную стро­фа­ми ли­рич. хо­ро­вую пес­ню тор­же­ст­вен­но­го, при­под­ня­то­го, мо­ра­ли­зи­рую­ще­го ха­рак­те­ра (осо­бен­но пес­ни Пин­да­ра). В ви­зант. гим­но­гра­фии О. на­зы­ва­лась ка­ж­дая из 9 час­тей ка­но­на. В эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко сло­во при­ме­ня­лось в осн. к па­те­тич. вы­со­кой ли­ри­ке, ори­ен­ти­рую­щей­ся на ан­тич­ные об­раз­цы (Пин­дар, Го­ра­ций) и на­пи­сан­ной стро­фич. сти­ха­ми (П. де Рон­сар во Фран­ции, Г. Кьяб­ре­ра в Ита­лии, Дж. Драй­ден в Анг­лии). В по­эзии клас­си­циз­ма О. – ве­ду­щий жанр вы­со­ко­го сти­ля с ка­но­нич. те­ма­ми (про­слав­ле­ние Бо­га, оте­че­ст­ва, жиз­нен­ной муд­ро­сти и др.), приё­ма­ми («ти­хий» или «стре­ми­тель­ный» при­ступ, на­ли­чие от­сту­п­ле­ний, доз­во­лен­ный «ли­ри­че­ский бес­по­ря­док») и ви­да­ми (О. ду­хов­ные, тор­же­ст­вен­ные – «пин­да­ри­че­ские»; нра­во­учи­тель­ные – «го­ра­ци­ан­ские»; лю­бов­ные – «анак­ре­он­ти­че­ские»): Ф. Ма­лерб, Воль­тер, Ж. Б. Рус­со, Э. Леб­рен (Фран­ция). В рус. по­эзию О. ввёл В. К. Тре­диа­ков­ский (1734); клас­си­ка­ми жан­ра ста­ли М. В. Ло­мо­но­сов и А. П. Су­ма­роков (со­от­вет­ст­вен­но «вос­тор­жен­ный» и «яс­ный» ти­пы О.). В эпо­ху пред­ро­ман­тиз­ма жан­ро­вые при­зна­ки О. рас­ша­ты­ва­ют­ся (Г. Р. Дер­жа­вин и др.). В 19–20 вв. жан­ро­вая сис­те­ма в ли­ри­ке раз­мы­ва­ет­ся (О. ро­ман­ти­ков – Дж. Кит­са, В. Гю­го, А. Манд­зо­ни и др. ли­ше­ны ка­но­нич. жан­ро­вых при­мет) и тер­мин «О.» упот­реб­ля­ет­ся час­то лишь в пе­ре­нос­ном зна­че­нии («Ода ре­во­лю­ции» В. В. Мая­ков­ско­го, 1918).

С 17 в. в зап.-ев­роп. стра­нах тер­мин «О.» стал обо­зна­че­ни­ем муз. жан­ра – во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ной (раз­но­вид­но­сти кан­та­ты, ора­то­рии) или ин­ст­ру­мен­таль­ной ком­по­зи­ции, обыч­но гим­ни­че­ско­го ха­рак­те­ра, соз­дан­ной к празд­но­ва­нию к.-л. со­бы­тия ли­бо про­слав­ляю­щей оп­ре­де­лён­ную идею (напр., «Ода к ра­до­сти» на текст Ф. Шил­ле­ра в фи­на­ле 9-й сим­фо­нии Л. ван Бет­хо­ве­на, «Ода на окон­ча­ние вой­ны» для 8 арф, 4 флейт, кон­тра­ба­сов, ду­хо­вых и удар­ных ин­ст­ру­мен­тов С. С. Про­кофь­е­ва). Встре­ча­ют­ся О. са­ти­рич. на­прав­лен­но­сти: «Ода На­по­ле­о­ну» А. Шён­бер­га (на од­но­им. текст Дж. Бай­ро­на) для чте­ца, фп., струн­ного квар­те­та или струн­но­го ор­ке­ст­ра (1942), в ко­то­рой объ­ек­том са­ти­ры был А. Гит­лер.

Автор статьи: М. Л. Гас­па­ров (ли­те­ра­ту­ра).

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