О́ДА
Жанр лирической поэзии и музыки.
В античности слово «О.» сначала не имело терминологич. значения, затем стало обозначать преим. написанную строфами лирич. хоровую песню торжественного, приподнятого, морализирующего характера (особенно песни Пиндара). В визант. гимнографии О. называлась каждая из 9 частей канона. В эпохи Возрождения и барокко слово применялось в осн. к патетич. высокой лирике, ориентирующейся на античные образцы (Пиндар, Гораций) и написанной строфич. стихами (П. де Ронсар во Франции, Г. Кьябрера в Италии, Дж. Драйден в Англии). В поэзии классицизма О. – ведущий жанр высокого стиля с канонич. темами (прославление Бога, отечества, жизненной мудрости и др.), приёмами («тихий» или «стремительный» приступ, наличие отступлений, дозволенный «лирический беспорядок») и видами (О. духовные, торжественные – «пиндарические»; нравоучительные – «горацианские»; любовные – «анакреонтические»): Ф. Малерб, Вольтер, Ж. Б. Руссо, Э. Лебрен (Франция). В рус. поэзию О. ввёл В. К. Тредиаковский (1734); классиками жанра стали М. В. Ломоносов и А. П. Сумароков (соответственно «восторженный» и «ясный» типы О.). В эпоху предромантизма жанровые признаки О. расшатываются (Г. Р. Державин и др.). В 19–20 вв. жанровая система в лирике размывается (О. романтиков – Дж. Китса, В. Гюго, А. Мандзони и др. лишены канонич. жанровых примет) и термин «О.» употребляется часто лишь в переносном значении («Ода революции» В. В. Маяковского, 1918).
С 17 в. в зап.-европ. странах термин «О.» стал обозначением муз. жанра – вокально-инструментальной (разновидности кантаты, оратории) или инструментальной композиции, обычно гимнического характера, созданной к празднованию к.-л. события либо прославляющей определённую идею (напр., «Ода к радости» на текст Ф. Шиллера в финале 9-й симфонии Л. ван Бетховена, «Ода на окончание войны» для 8 арф, 4 флейт, контрабасов, духовых и ударных инструментов С. С. Прокофьева). Встречаются О. сатирич. направленности: «Ода Наполеону» А. Шёнберга (на одноим. текст Дж. Байрона) для чтеца, фп., струнного квартета или струнного оркестра (1942), в которой объектом сатиры был А. Гитлер.
Автор статьи: М. Л. Гаспаров (литература).