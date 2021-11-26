ОДРИЯ АМОРЕТТИ МАНУЭЛЬ АРТУРО
ОДРИЯ АМОРЕТТИ МАНУЭЛЬ АРТУРО - государственный, политический и военный деятель Перу, дивизионный генерал (1951).
В 1919 году окончил военную академию в Лиме, продолжил обучение в США. Участник войны с Эквадором 1941-1942 годах. В 1946-1947 годах начальник генштаба, в 1947-1948 годах министр внутренних дел. Будучи активным противником апризма, осуществил в 1948 году военный переворот и сверг законное правительство во главе с одним из лидеров Апристской партии Перу Х.Л. Бустаманте. 27 октября 1948 года провозгласил себя временным президентом, в июле 1950 года одержал победу на президентских выборах, получив 100% голосов избирателей (был единственным кандидатом). Установил диктаторский режим; запретил деятельность партий и идейно-политических движений левого толка, отменил значительную часть социальных программ. В 1956 году в условиях нарастания оппозиционных настроений разрешил деятельность политических партий и объявил о проведении выборов, от участия в которых отказался. При президенте Ф. Белаунде Терри Одрия вступил в союз с Апристской партией. В 1961 году основал и возглавил партию Национальный союз одристов. В 1962 и 1963 годах выставлял свою кандидатуру на президентских выборах. В последние годы жизни отошёл от активной политической деятельности.