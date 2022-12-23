МУХИКА, ХОСЕ Мухика (исп. Mujica), Хосе (род. 20.05.1935, Монтевидео) — государственный и политический деятель Уругвая, президент страны (2010—2015).

Мухика ( исп . Mujica) , Хосе (род. 20.05.1935, Монтевидео) — государственный и политический деятель Уругвая, президент страны (2010—2015). Вырос в семье бедного фермера, не получил высшего образования. С середины 1960-х участвовал в леворадикальном движении Тупамарос, использовал тактику городской герильи (партизанской войны в условиях города). В 1972—1985 находился в заточении в военной тюрьме, более двух лет провел в одиночном заключении на дне каменного колодца. Вышел на свободу по амнистии 1985. Один из основателей Движения народного участия, левого крыла коалиции Широкий Фронт. В 1994 стал депутатом парламента, в 1999 — сенатором, в 2005—2008 — министром животноводства, сельского хозяйства и рыболовства. В 2009 одержал победу на президентских выборах от Широкого Фронта. Добился стабильного экономического роста, расширения социальных программ, увеличения жилищного строительства, сокращения государственного аппарата, реализации ряда экологических проектов. Легализовал аборты, разрешил заключение однополых браков, дал возможность использовать марихуану в «рекреационных» целях. Оппозиция приклеила к М. ярлык «самого бедного президента в мире (он отказался проживать в «недопустимо роскошном для республики» президентском дворце, перечислял на благотворительные цели 90 % своего ежемесячного жалованья, составлявшего 12 тыс. долларов). М. парировал критику, заявив, что «самые бедные — те, кому постоянно не хватает денег». С 2015 — вновь сенатор, в 2020 сложил полномочия по состоянию здоровья, отказался от сенаторской пенсии.

Лит. : Rabuffetti M. Jose Mujica: La revolucion tranquila. Montevideo, 2015; Gregory S. Jose ‘Pepe’ Mujica: Warrior, Philosopher, President. Eastbourne, 2016. Н. С. Иванов.