МЕНЧУ ТУМ Ригоберта
Гватемальская правозащитница и политический деятель.
Представительница народа киче. Из семьи левых профсоюзных активистов. По окончании католич. школы участвовала в движении за права коренных народов Центр. Америки. С 1979 чл. К-та крестьянского единства (ККЕ). В условиях гражд. войны в Гватемале 1960–96, после убийства в 1979–80 родителей и брата М. Т. гватем. военными, вступила в радикальную орг-цию Нар. фронт 31 января, действовавшую в подполье и выступавшую в т. ч. против геноцида коренного населения страны. В 1981 эмигрировала в Мексику. Получила мировую известность после публикации в 1983 кн. «Меня зовут Ригоберта Менчу. Как родилась моя совесть» («Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia»), составленной на основании рассказов М. Т. о своей жизни. С 1986 чл. Нац. координационного к-та ККЕ. В 1991 участвовала в подготовке Декларации ООН о правах коренных народов. В 1993 и 1996 посол доброй воли ЮНЕСКО. Во 2-й пол. 1990-х гг. развернула кампанию по привлечению к суду ряда гватем. лидеров периода гражд. войны. В 2006 добилась от исп. правосудия (обратилась в исп. суд, поскольку в уголовном кодексе Гватемалы нет статьи о геноциде) решения об экстрадиции из Гватемалы по обвинению в геноциде 7 быв. членов правительства этой страны, в т. ч. диктаторов Х. Э. Риоса Монтта и О. У. Мехиа Виктореса (власти Гватемалы не дали согласия на экстрадицию). В нач. 2007 организовала политич. партию коренного населения «Встреча за Гватемалу». В сент. 2007 баллотировалась на пост президента Гватемалы (первый в истории Гватемалы кандидат – женщина-индеанка), получила 3% голосов избирателей. Нобелевская премия мира (1992), премия принца Астурийского (1998).