МЕДИНА АНГАРИТА, ИСАЙАС

Медина Ангарита ( исп. Medina Angarita) , Исайас (06.07.1897, Сан-Кристобаль — 15.09.1953, Каракас) — военный и политический деятель Венесуэлы. Закончил военное училище (1912—1914), занимал ряд высоких постов, продвинувшись по карьерной лестнице благодаря поддержке президента Э. Лопеса Контрераса (1936—1941). В 1935—1940 — военный министр, в 1941—1945 — 33-й президент Венесуэлы. Продолжил демократические пре­образования своего предшественника: легализовал все оппозиционные силы, в том числе и Коммунистическую партию Венесуэлы (1945), прекратил политические репрессии, женщины получили право участвовать в муниципальных выборах. В экономике была осуществлена налоговая реформа: принята прогрессивная шкала налогообложения, снижены косвенные налоги. Принят закон о нефти (1943), регулировавший деятельность иностранных нефтяных компаний в стране, создана Хунта развития национального производства (1944), проведена аграрная реформа (1945). В социальной сфере был подписан первый коллективный трудовой договор между предпринимателями и профсоюзами нефтяной отрасли, осуществлена реформа трудового законодательства, принят закон о минимальной заработной плате; введено бесплатное начальное образование, развернулась борьба с безграмотностью, осуществлен ряд проектов в сфере легкой промышленности, строительства и инфраструктуры, создан университетский городок при Национальном университете Венесуэлы, основан Политехнический сельскохозяйственный институт. В годы президентства М. А. страна разорвала дипотношения с Германией, Италией и Японией (1941), в 1945 объявила войну Германии и Японии; в 1945 установила дипотношения с СССР. Отказ президента ввести всеобщее избирательное право и недовольство радикального крыла военных и национальной буржуазии его реформаторским курсом спровоцировали военно-гражданский переворот (17 октября 1945), в результате которого М. А. был смещен с поста президента и заключен в тюрьму, а впоследствии выслан из страны. В мае 1952 ввиду тяжелого состояния здоровья ему разрешили вернуться в страну, где через год он умер.

Соч .: La Nueva lucha y la accion nueva (Ideario Politico). Caracas, 1963; Gobierno y epoca del presidente Isaias Medina Angarita. 17 vols. Cаracas, 1987.

Лит. : Ewell Jh. Venezuela: A Century of Change. Stanford, 1984; Bustamante N. Isaías Medina Angarita: aspectos historicos de su gobierno. Caracas, 1985; Guzman Perez J. E. Medina Angarita: Democracia y negacion. Caracas, 1985; Chiossone T. El decenio democratico inconcluso. 1935—1945. Caracas, 1989; История Латинской Америки, 1918—1945. М., 1999; Ramírez López E., Quero Morales C. Isaias Medina Angarita: Presidente de Transformacion. Caracas, 2005; Посконина О. И. Армия в политической истории Венесуэлы в первой половине XX в. // Латиноамериканский исторический альманах. № 16. М., 2016. Л. А. Ивкина.