МАДУРО М О РОС , НИКОЛАС

Мадуро Морос ( исп. Maduro Moros) , Николас (род. 23.11.1962, Каракас) — венесуэльский политический деятель, президент страны с 2013.Родом из семьи профсоюзного лидера, не имеет высшего образования. Работал с 1991 в качестве водителя автобуса, к концу 1990-х стал видным профсоюзным деятелем, сподвижником У.

Родом из семьи профсоюзного лидера, не имеет высшего образования. Работал с 1991 в качестве водителя автобуса, к концу 1990-х стал видным профсоюзным деятелем, сподвижником У. Чавеса и руководителем его штаба во время президентских выборов 1998. Был избран депутатом Национальной ассамблеи от «Движения за Пятую республику» в 2000 и 2005. В 2005—2006 — председатель Национальной ассамблеи. В 2012—2013 — вице-президент Венесуэлы, после смерти У. Чавеса в 2013 — исполняющий обязанности президента. В апреле 2013 избран президентом. В 2014 — председатель Единой социалистической партии Венесуэлы.В условиях сильнейшего экономического и политического давления со стороны США, обвинений М. в создании «диктаторского режима», резкого сокращения ВВП, ухудшения экономической ситуации, гиперинфляции, продолжал курс на построение «социализма

В условиях сильнейшего экономического и политического давления со стороны США, обвинений М. в создании «диктаторского режима», резкого сокращения ВВП, ухудшения экономической ситуации, гиперинфляции, продолжал курс на построение «социализма XXI в.», обеспечение продовольственной безо­пасности; вел борьбу с коррупцией, преступностью. Ввел национальную криптовалюту «петро», «суверенный боливар», развивал международную интеграцию в рамках объединений Боливарианский альянс для народов нашей Америки ( исп . Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America, АЛБА), Союз южноамериканских наций (УНАСУР) и Общий рынок Южной Америки (см. МЕРКОСУР ), поддерживал активные экономические отношения с Китаем, Россией, Кубой.Преодолел многочисленные попытки государственного переворота и импичмента со стороны оппозиции. Победил на президентских выборах 2018. На парламентских выборах 2020 сторонники М. одержали победу над оппозицией. В марте 2020 министерство юстиции США обвинило М. в «наркотерроризме», а госдепартамент предложил вознаграждение в 15 млн долларов за информацию, которая «поможет привлечь М. к уголовной ответственности».

Преодолел многочисленные попытки государственного переворота и импичмента со стороны оппозиции. Победил на президентских выборах 2018. На парламентских выборах 2020 сторонники М. одержали победу над оппозицией. В марте 2020 министерство юстиции США обвинило М. в «наркотерроризме», а госдепартамент предложил вознаграждение в 15 млн долларов за информацию, которая «поможет привлечь М. к уголовной ответственности».

Лит .: O’Doherty M. The Legacy of Nicolas Maduro’s Dictatorship A Study of Democratic Deficit, Human Rights Abuses and Ecvonomic Collapse in the Bolivarian Republic of Venezuela. New York, 2018; Dreyer A. Presidente Nicolas Maduro: Multiplicando La Verdad. Caracas, 2019. Н. С. Иванов.