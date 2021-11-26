МАДРИД МИГЕЛЬ

МАДРИД УРТАДО МИГЕЛЬ ДЕ ЛА - государственный и по­ли­тический дея­тель Мек­си­ки.

В 1957 году по­лу­чил сте­пень ба­ка­лав­ра юрис­пру­ден­ции в Национальном ав­то­ном­ном университете в Ме­хи­ко, в 1965 году за­кон­чил Гар­вард­ский университет.

С 1963 года член Ин­сти­ту­ци­он­но-ре­во­люционной пар­тии (ИРП).

За­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью, ра­бо­тал в Национальном бан­ке внеш­ней тор­гов­ли, Бан­ке Ме­хи­ко; в 1970-1972 годы - в государственной неф­тя­ной ком­па­нии «Petróleos Mexicanos».

В 1979-1981 годы министр пла­ни­ро­ва­ния и бюд­же­та в пра­ви­тель­ст­ве пре­зи­ден­та Х. Ло­пе­са Пор­ти­льо. В 1982 году вы­дви­нут кан­ди­да­том на пре­зи­дент­ский пост от ИРП. 4 июля 1982 года из­бран пре­зи­ден­том стра­ны (всту­пил в долж­ность 1 декабря 1982 года).

В сфе­ре фи­нан­со­вой и эко­но­мической по­ли­ти­ки при­дер­жи­вал­ся прин­ци­пов не­оли­бе­ра­лиз­ма. В со­от­вет­ст­вии с Национальным пла­ном раз­ви­тия стра­ны на 1983-1988 годы, со­став­лен­ным на ос­но­ва­нии ре­ко­мен­да­ций ме­ж­ду­народных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций, осу­ще­ст­вил ряд мер, на­прав­лен­ных на ук­ре­п­ле­ние ча­ст­но­го сек­то­ра, при­вле­че­ние иностранного ка­пи­та­ла, ини­ции­ро­вал при­ва­ти­за­цию государственных пред­при­ятий (в 1982-1988 годы их чис­ло сни­зи­лось с 1155 до 413). В 1986 году Мек­си­ка при­сое­ди­ни­лась к Ге­не­раль­но­му со­гла­ше­нию по та­ри­фам и тор­гов­ле (ГАТТ, с 1995 года Все­мир­ная тор­го­вая ор­га­ни­за­ция). В 1984-1985 годы Мадрид до­бил­ся не­зна­чительного эко­но­мического рос­та, од­на­ко в 1985 году не смог ор­га­ни­зо­вать свое­вре­мен­ную по­мощь по­стра­дав­шим от зем­ле­тря­се­ния в Ме­хи­ко. Он так­же не су­мел обес­пе­чить ста­биль­ность национальной ва­лю­ты (в 1987 году ин­фля­ция со­ста­ви­ла 143%).

По окон­ча­нии пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий в 1988 году ос­та­вил свой пост.

В 1990-2000 годы воз­глав­лял мексиканский Фонд эко­но­мической куль­ту­ры.