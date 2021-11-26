ЛОПЕС МАТЕОС АДОЛЬФО

ЛОПЕС МАТЕОС (L ́opez Mateos) АДОЛЬФО - мексиканский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи вра­ча. В 1929 году уча­ст­во­вал в пре­зи­дент­ской кам­па­нии Х. Вас­кон­се­ло­са. С 1933 года член Ин­сти­ту­ци­он­но-ре­во­люционной пар­тии (до 1946 года Пар­тия мексиканской ре­во­лю­ции). В 1934 году окон­чил Национальный ав­то­ном­ный мексиканский университет в Ме­хи­ко, по об­ра­зо­ва­нию юрист. До 1946 года пре­по­да­вал в университете. В 1946-1952 годы се­на­тор от шта­та Ме­хи­ко. В 1952-1957 годы министр тру­да. В 1958 году из­бран пре­зи­ден­том стра­ны от пра­вя­щей Ин­сти­ту­ци­он­но-ре­во­люционной пар­тии. На по­сту пре­зи­ден­та стре­мил­ся обес­пе­чить ин­те­ре­сы как пред­ста­ви­те­лей мел­кой и сред­ней национальной бур­жуа­зии Мек­си­ки, тре­бо­вав­ших пол­но­го вы­тес­не­ния иностранного ка­пи­та­ла из основных от­рас­лей промышленности, так и круп­ных национальных мо­но­по­лий , под­дер­жи­вав­ших при­ток иностранных ин­ве­сти­ций. Про­во­дил курс на ук­ре­п­ле­ние государственного сек­то­ра в эко­но­ми­ке (главным образом в до­бы­ваю­щей, неф­тя­ной, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности, чёр­ной ме­тал­лур­гии), в 1960 году осу­ще­ст­вил на­цио­на­ли­за­цию элек­тро­энер­ге­ти­ки, в 1961 году ог­ра­ни­чил уча­стие иностранного ка­пи­та­ла в гор­но­руд­ной промышленности. Пе­ре­на­пра­вил иностранные ин­ве­сти­ции из до­бы­ваю­щей промышленности, транс­порт­ной от­рас­ли в об­раба­ты­ваю­щую пром-ышленность. Уве­ли­чил государственное фи­нан­си­ро­ва­ние аг­рар­но­го сек­то­ра. Ус­та­но­вил ми­ни­мум за­ра­бот­ной пла­ты ра­бо­чим и пре­дос­та­вил им пра­во уча­ст­во­вать в при­бы­лях пред­при­ятий (в 1958-1968 годы ре­аль­ная за­ра­бот­ная пла­та тру­дя­щих­ся по­вы­си­лась на 54%). Со­хра­нял ло­яль­ные от­но­ше­ния с США, в то же вре­мя от­ка­зал­ся под­дер­жать ре­ше­ние Ор­га­ни­за­ции аме­ри­кан­ских го­су­дарств об ис­клю­че­нии из её со­ста­ва Ку­бы, в 1964 году от­верг тре­бо­ва­ния США о раз­ры­ве ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний с Ку­бой.