КУБИЧЕК ДЕ ОЛИВЕЙРА ЖУСЕЛИНУ

Кубичек де Оливейра (порт. Kubitschek de Oliveira), Жуселину (12.09.1902, Диамантина, штат Минас-Жерайс — 22.08.1976, Резенди, штат Рио-де-Жанейро) — государственный и политический деятель, губернатор Минас-Жерайса и мэр Белу-Оризонте (Белу-Оризонти), президент Бразилии в 1956—1961.

По матери имел чешские и цыганские корни. Избирался от Социальной демократической партии (PSD), проводил политику ускоренной индустриализации страны, столкнулся с серьезными проблемами, связанными с высокой инфляцией, придерживался умеренно этатистски-либерального экономического курса. Во внешней политике смог значительно улучшить отношения с США. Важнейшим достижением его правления было строительство новой столицы страны — Бразилиа. Главным архитектором строительства выступил Оскар Нимейер, с которым К. поддерживал дружеские отношения со времени губернаторства в Минас-Жерайс. После правого военного переворота был вынужден покинуть страну, куда вернулся только в начале 1970-х, был в оппозиции режиму и правым силам. Погиб в автокатастрофе в 1976, оппозиция приписывала диктатуре вину за гибель экс-президента.

Лит.: Alexander R. J. Juscelino Kubitschek and the development of Brazil. Athens, 1991; Фаусту Б. Краткая история Бразилии. М., 2013.