КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КУБЫ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КУБЫ (КПК) - правящая политическая партия Республики Куба.
Создана в 1925 году К. Балиньо и Х.А. Мельей. Под этим названием участвовала в политической жизни Кубы до 1940 года, когда объединилась с Революционным союзом и стала называться Революционным коммунистическим союзом. С 1944 по 1961 годы Народно-социалистическая партия Кубы (НСПК). Все эти годы партия активно участвовала в борьбе против диктатуры Х. Мачадо (1925-1933 годы) и антинациональной политики кубинских правительств в 1940-1950-х годов. Возникновение в 1952 году новой политической силы во главе с Ф. Кастро Рус, возглавившего борьбу против диктатуры Ф. Батисты, руководители НСПК первоначально восприняли как проявление мелкобуржуазной революционности, однако по мере развёртывания Кубинской революции становились на сторону созданного Ф. Кастро Рус «Движения 26 июля». В 1957-1958 годах произошла консолидация национально-патриотических сил, представленных «Движением 26 июля», НСПК и «Революционным директоратом 13 марта», который возник в 1956 году и объединял в основном студентов.
После победы революции на базе этих организаций в 1961-1965 годах шёл процесс воссоздания КПК, направлявшийся лидером революции - Ф. Кастро Рус. Партия взяла на себя миссию возглавить создание на Кубе социалистического общества в труднейших условиях торгово-экономической блокады со стороны США и ряда их союзников. На 1-м съезде КПК (17-22 декабря 1975 года) были приняты Устав партии и Программная платформа, которая по существу являлась проектом программы партии. Устав определил классовый характер партии (доминирование среди её членов представителей рабочего класса и других трудовых слоёв). Кубинцы до 24 лет вступали в КПК через Союз коммунистической молодёжи. Устав провозглашал основой организационного строения и деятельности КПК принципы демократического централизма.
2-й съезд КПК (17-20 декабря 1980 года) в основном был посвящён корректировке деятельности первичных парторганизаций. В начале 1980-х годов Ф. Кастро Рус поставил перед партией задачу очищения кубинского общества от негативных явлений, вызванных влиянием внешних факторов. Этот процесс получил на Кубе название «ректификация» (исправление). Суть его состояла в налаживании постоянного диалога между руководством партии и государства и народом с целью корректировки партийного курса в соответствии с вызовами времени и требованиями масс в экономической, идеологической и политической сферах.
На 3-м съезде КПК (он проходил в два этапа: 4-7 февраля 1986 года и 30 ноября - 2 декабря 1986 года) была принята Программа партии, которая поставила целью завершение строительства социализма на основе марксистско-ленинского учения. На этом съезде кубинские коммунисты выразили беспокойство по поводу появления тенденций идеологического перерождения некоторых правящих партий социалистических стран.
Распад СССР и изменение строя в других социалистических странах в конце 1980-х - начале 1990-х годов поставили КПК в труднейшее положение: Куба лишилась бoльшей части своих рынков, льготных кредитов, поставок жизненно важных товаров. В этих условиях проходил 4-й съезд КПК (10-14 октября 1991 года), которому предшествовала общенациональная дискуссия по подготовленному комиссией во главе с Ф. Кастро Рус «Воззванию к 4-му съезду Коммунистической партии Кубы». Общий тон дискуссии был критическим в отношении экономической модели развития, сложившейся в стране после 1975 года. Многие высказались за бо́льшую вариативность экономических процессов, форм собственности, за расширение возможностей индивидуальной трудовой деятельности, товарно-денежных отношений и хозрасчёта, за возможность вступать в партию верующим, за освобождение партии от функций исполнительной власти. В то же время дискуссия выявила единство взглядов абсолютного большинства кубинцев по ряду ключевых проблем: сохранению социализма и политического лидерства Ф. Кастро Рус, а также сложившейся однопартийной системы.
Принятые 4-м съездом решения способствовали выработке нового экономического курса на ближайший период (смотри Куба, раздел Исторический очерк). В аппарате ЦК было сокращено свыше 100 должностей. Вновь избранный ЦК значительно помолодел. В него вошли около 60% новых членов. Съезд принял решение о подготовке новой программы партии. Кроме того, он обратился к Национальной ассамблее с предложением внести ряд конституционных поправок. В итоге из Основного закона были изъяты положения о диктатуре пролетариата и классовом характере государства, о демократическом централизме, о марксизме-ленинизме как официальной идеологии общества; такая же участь постигла и атеизм. В то же время в Конституции по-прежнему говорится о том, что политика государства в области культуры и образования основывается на марксистской и мартианской (смотри Марти-и-Перес Х.) идеологии (глава V, статья 39).
На 5-м съезде КПК (8-10 октября 1997 года), проходившем в то время, когда Куба уже начала преодолевать тяжелейший период 1991-1994 годов, Ф. Кастро Рус в отчётном докладе отметил, что всех коммунистов вдохновляла идея преодоления ошибок и совершенствования социализма, высказанная в международном коммунистическом движении во 2-й половине 1980-х годов, однако, как он выразился, было огромным историческим преступлением подарить США мировой социализм «на серебряном блюде». Кубинский лидер назвал бесценным вкладом в мировую историю победу СССР над фашизмом и борьбу против колониализма и высоко оценил всестороннюю помощь, оказанную Советским Союзом Кубе в 1960-1980-х годах Кубинские коммунисты подтвердили правильность стратегического курса, избранного КПК на 4-м съезде. В феврале 2008 года Ф. Кастро Рус в связи с ухудшением здоровья перестал выполнять функции первого лица в партии и государстве. Его посты занял Р. Кастро Рус.