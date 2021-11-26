КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ БРАЗИЛИИ

Коммунистическая пaртия Бразилии — политическая партия марксистской ориентации, отколовшаяся в 1962 от основанной в 1922 Бразильской коммунистической партии, которая четко следовала линии КПСС.

Коммунистическая партия Бразилии выступила против десталинизации в СССР и в поддержку маоизма . В 1965 была запрещена военными властями. После восстановления демократии в стране партия отказалась от коммунистических идей и приняла решение о самороспуске и повторном основании как Народной социалистической партии. Часть коммунистов (во главе с О. Нимейером и И. Пиньейру) сохранила прежнее название, осудив при этом сталинизм, советский «реальный социализм» и выступив за критическое переосмысление своего прошлого. В 1996 они добились официальной регистрации под названием БКП. Партия участвует в выборах, но остается крайне маловлиятельной. Бразильская коммунистическая партия присутствует в парламенте, союзник Партии трудящихся.

Лит.: Pereira A. Formação do PCB (Partido Comunista Brasileiro). 1922—1928. Lisboa, 1976; Dulles J. W. F. Anarchists and Communists in Brazil, 1900—1935. Austin (Tex.), 1973; Idem. Brazilian Communism. 1935—1945. Repression during World Upheaval. Austin (Tex.), 1983; КовальБ.И. История бразильского пролетариата 1857—1967. М., 1968; Prestes com a palavra: uma seleção das principais entrevistas do líder comunista / D. de Moraes (оrg.). Campo Grande, 1997.