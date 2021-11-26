КАРДОЗУ ФЕРНАНДУ ЭНРИКИ
КАРДОЗУ ФЕРНАНДУ ЭНРИКИ - бразильский государственный и политический деятель, социолог.
Из семьи военнослужащего, участника движения тенентистов. В 1952 году окончил университет в Сан-Паулу (во время учёбы испытал сильное влияние французского неомарксизма и экзистенциализма), с 1958 года профессор социологии. После военного переворота 1964 года эмигрировал в Чили, затем во Францию. В 1968 году вернулся в Бразилию. В 1970-х годах возглавлял Бразильский центр анализа и планирования (основан в 1969 году в Сан-Паулу профессорами, уволенными из университетов), читал курсы социологии в ведущих университетах Европы, Северной и Южной Америки. Занимался изучением проблемы преодоления экономического отставания стран «третьего мира», прежде всего Латинской Америки. Считал, что эту проблему можно решить, наладив тесное сотрудничество между этими странами. Тогда же примкнул к умеренно оппозиционному Бразильскому демократическому движению [БДД; с 1979 года Партия Бразильское демократическое движение (ПБДД)]. В 1983 году Кардозу стал сенатором от ПБДД (переизбран в 1986 году). В 1988 году принял участие в создании Бразильской социал-демократической партии, один из её лидеров. В 1992-1993 годах министр иностранных дел, в 1993 году министр финансов. Разработал план оздоровления экономики и финансов Бразилии («Реальный план»), в основу которого легли принципы неолиберализма. Успешное осуществление задуманных реформ, снижение уровня инфляции позволило Кардозу одержать уверенную победу на президентских выборах 1994 года. В 1998 году был переизбран на 2-й срок, однако его экономическая политика уже не имела успеха. По истечении президентского мандата занимался научными исследованиями, в 2004 году основал Институт Фернанду Энрики Кардозу. Участвовал в заседаниях Римского клуба, в 2003-2006 годах глава Мадридского клуба.
Сочинения:
Dependência e desenvolvimento na América Latina. Rio de J., 1970 (con E. Faletto);
A arte da política: a história que vivi. Rio de J., 2006.