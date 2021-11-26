КАРДОЗУ ФЕРНАНДУ ЭНРИКИ

КАРДОЗУ ФЕРНАНДУ ЭНРИКИ - бразильский государственный и по­ли­тический дея­тель, со­цио­лог.

Из се­мьи во­ен­но­слу­жа­ще­го, уча­ст­ни­ка дви­же­ния те­нен­ти­стов. В 1952 году окон­чил университет в Сан-Пау­лу (во вре­мя учё­бы ис­пы­тал силь­ное влия­ние французского не­омар­ксиз­ма и эк­зи­стен­циа­лиз­ма), с 1958 года профессор со­цио­ло­гии. По­сле во­енного пе­ре­во­ро­та 1964 года эмиг­ри­ро­ва л в Чи­ли, за­тем во Фран­цию. В 1968 году вер­нул­ся в Бра­зи­лию. В 1970-х годах воз­глав­лял Бразильский центр ана­ли­за и пла­ни­ро­ва­ния (ос­но­ван в 1969 году в Сан-Пау­лу про­фес­со­ра­ми, уво­лен­ны­ми из уни­вер­си­те­тов), чи­тал кур­сы со­цио­ло­гии в ве­ду­щих уни­вер­си­те­тах Ев­ро­пы, Северной и Южной Аме­ри­ки. За­ни­мал­ся изу­че­ни­ем про­бле­мы пре­одо­ле­ния эко­но­мического от­ста­ва­ния стран «третье­го ми­ра», пре­ж­де все­го Латинской Аме­ри­ки. Счи­тал, что эту про­бле­му мож­но ре­шить, на­ла­див тес­ное со­труд­ни­че­ст­во ме­ж­ду эти­ми стра­на­ми. То­гда же примк­нул к уме­рен­но оп­по­зи­ци­он­но­му Бразильскому де­мо­кра­тическому дви­же­нию [БДД; с 1979 года Пар­тия Бразильское де­мо­кра­тическое дви­же­ние (ПБДД)]. В 1983 году Кардозу стал се­на­то­ром от ПБДД (пе­ре­из­бран в 1986 году). В 1988 году при­нял уча­стие в соз­да­нии Бразильской со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­тии, один из её ли­де­ров. В 1992-1993 годах министр иностранных дел, в 1993 году министр фи­нан­сов. Раз­ра­бо­тал план оз­до­ров­ле­ния эко­но­ми­ки и фи­нан­сов Бра­зи­лии («Ре­аль­ный план»), в ос­но­ву ко­то­ро­го лег­ли прин­ци­пы не­оли­бе­ра­лиз­ма. Ус­пеш­ное осу­ще­ст­в­ле­ние за­ду­ман­ных ре­форм, сни­же­ние уров­ня ин­фля­ции по­зво­ли­ло Кардозу одер­жать уве­рен­ную по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1994 года. В 1998 году был пе­ре­из­бран на 2-й срок, од­на­ко его эко­но­мическая по­ли­ти­ка уже не име­ла ус­пе­ха. По ис­те­че­нии пре­зи­дент­ско­го ман­да­та за­ни­мал­ся на­учными ис­сле­до­ва­ния­ми, в 2004 году ос­но­вал Институт Фер­нан­ду Эн­ри­ки Кар­до­зу. Уча­ст­во­вал в за­се­да­ни­ях Рим­ско­го клу­ба, в 2003-2006 годах гла­ва Мад­рид­ско­го клу­ба.

Сочинения:

Dependência e desenvolvimento na Améri­ca Latina. Rio de J., 1970 (con E. Faletto);

A arte da política: a história que vivi. Rio de J., 2006.