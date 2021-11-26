ДОРТИКОС ТОРРАДО ОСВАЛЬДО

ДОРТИКОС ТОРРАДО ОСВАЛЬДО - кубинский государственный и политический деятель.

Ро­дил­ся в се­мье вра­ча. Окон­чил Га­ван­ский университет (1941 год). Ра­бо­тал ад­во­ка­том в городе Сьен­фу­эгос, с 1958 года де­кан национальной кол­ле­гии ад­во­ка­тов. В 16 лет вклю­чил­ся в ре­во­люционную борь­бу, член На­род­но-со­циа­ли­стической пар­тии. В 1952-1958 годах вы­сту­пал про­тив дик­та­ту­ры Ф. Ба­ти­сты, член ор­га­ни­зо­ван­но­го Ф. Ка­ст­ро Рус ре­во­люционного «Дви­же­ния 26 ию­ля».

В конце 1958 года аре­сто­ван, бе­жал, скры­вал­ся в Мек­си­ке. Вер­нул­ся на ро­ди­ну по­сле по­бе­ды Ку­бин­ской ре­во­лю­ции . С января 1959 года министр по де­лам ре­во­люционной за­кон­но­сти, при­ни­мал уча­стие в раз­ра­бот­ке за­ко­на об аг­рар­ной ре­фор­ме. C 18.07.1959 по 02.12.1976 года пре­зи­дент Ку­бы. Од­но­вре­мен­но с 1964 года министр эко­но­ми­ки, пре­зи­дент центрального со­ве­та пла­ни­ро­ва­ния. В 1961-1965 годах член национального ру­ко­во­дства Объ­е­ди­нён­ных ре­во­люционных ор­га­ни­за­ций, за­тем Еди­ной пар­тии со­циа­ли­стической ре­во­лю­ции Ку­бы. С октября 1965 года член ЦК, По­лит­бю­ро и Сек­ре­та­риа­та ЦК (до декабря 1975 года) Коммунистической партии Ку­бы. С 1976 года и до кон­ца жиз­ни член Государственного со­ве­та, заместитель председателя Со­ве­та ми­ни­ст­ров, пре­зи­дент Национального бан­ка. В по­след­ние го­ды жиз­ни был тя­же­ло бо­лен, по­кон­чил с со­бой.